Storaktionæren Mærsk: »Hvidvask er helt uacceptabelt«

A.P. Møller Holding, der ejer godt 20 pct. af Danske Bank, kalder hvidvaskskandalen i banken for helt uacceptabelt og understreger, at det aldrig må kunne ske igen. Sådan lyder det fra Mærsk-arvingen Robert Uggla i den første kommentar fra Mærsk-familien til sagen.

»Det er en dybt beklagelig sag, og der skal ikke herske tvivl om, at A.P. Møller Holding, ligesom Danske Bank synes, at enhver form for hvidvask er helt uacceptabelt. Danske Banks processer har tydeligvis ikke været gode nok, og håndteringen af sagen har også været mangelfuld. Det er Danske Bank de første til at erkende, og har taget ved lære af,« hedder det i en udtalelse fra Robert M. Uggla, der er adm. direktør i A.P. Møller Holding.

Meldingen kommer samme dag, som Thomas Borgen selv har valgt at forlade sin stilling som topchef for Danske Bank efter hvidvaskskandalen, der nåede i nye højder onsdag, hvor advokathuset Bruun & Hjejle præsenterede sin længe ventede undersøgelse af forløbet i storbanken.

»Vi tager Danske Banks rapport til efterretning, herunder de anbefalede tiltag. Det vigtigste er nu at sikre, at dette ikke kan ske igen og få genoprettet tilliden til banken. Vi respekterer Thomas Borgens beslutning om at trække sig og vil gerne takke ham for 5 år som CEO for Danske Bank, hvor han har etableret Danske Bank som en ledende bank i Norden inden for kundetilfredshed, digital udvikling og profitabilitet. Nu er det tid til at kigge frem, lære af sagen, og udpege en ny CEO, hvis vigtigste opgave bliver at genopbygge tilliden til banken,« sige Robert Uggla.

A.P. Møller – Mærsk har siden 1928 været medejer af Danske Bank. Her trådte skibsreder Arnold Peter Møller, Robert Ugglas bedstefar ind som formand for bestyrelsen for den dengang kriseramte Landmandsbank, der siden blev til Danske Bank.

I 2015 og og 2016 solgte A.P. Møller – Mærsk aktierne i Danske Bank til A.P. Møller Holding, der er kontrolleret af Mærsk-familien.

A.P. Møller Holding blev etableret i slutningen af 2013 for at sikre A.P. Møller Fondens forretnings– og investeringsmæssige aktiviteter. A.P. Møller Holding ejer i dag 50,1 pct. af stemmerne og 41,5 pct. af aktiekapitalen i A.P. Møller - Mærsk.