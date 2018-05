Stor nedgang: Brat opbremsning for Nykredits milliardrekorder

Nykredit, hvis hovedsæde på Kalvebod Brygge i København ses her, har onsdag morgen offentliggjort regnskabstallene for årets første tre måneder.

Nykredit har fået flere kunder i forretningen, men tjener langt færre penge. Det er den korte konklusion på det kvartalsregnskab for årets første tre måneder, som landets største realkreditinstitut har offentliggjort onsdag morgen.

Indtægterne er i forhold til samme periode sidste år faldet med hele 15 procent til 3,2 mia. kroner. Både rente- og gebyrindtægterne er således faldet, mens omkostningerne er steget en lille smule til 1,2 mia. kroner. Bundlinjen før skat falder med næsten en tredjedel til 2,1 mia. kroner, og det endelige resultat dykker med 29 procent til 1,7 mia. kroner.

Forventet fald fra tinderne

Det er langt fra de jubelresultater, som koncernen kunne præstere sidste år. Topchef Michael Rasmussen havde dog i forbindelse med februar måneds årsregnskabsaflæggelse annonceret, at forventningerne var mindre til dette år. Helt præcist regnede man med et forretningsresultat i niveauet 6,5-7,5 mia. kroner mod de 8,6 mia. kroner, man fik i hus i 2017. Forretningsresultatet for årets første tre måneder lander på to mia. kroner.

»Vi aflægger i dag et tilfredsstillende regnskab, der er godt i forhold til vores forventninger. Det er meget tilfredsstillende, at vi fastholder den positive udvikling, forretningen har vist de seneste år, med kundetilgang, udlånsvækst og en markant stigende formue under forvaltning. Vi erobrer markedsandele i både Totalkredit og Nykredit Bank,« udtaler Michael Rasmussen i forbindelse med dagens regnskab.

Flere kunder i bank og realkredit

Både i bank-benet og i datterselskabet Totalkredit er der en kundetilvækst. Antallet af Totalkredit-kunder er eksempelvis vokset med tæt på 2.000 om måneden netto i de seneste tre år, og der er nu over 750.000 danske boligejere, der har et Totalkredit-lån, mens Nykredit Bank har set en månedlig kundetilgang på 1.000 i de seneste tre år. Men det er altså ikke en kundetilgang, som Nykredit umiddelbart kan aflæse på bundlinjen. Koncernens markedsandel af bestanden af realkreditudlån er dog heller ikke vokset i de første tre månder af året. Den udgjorde 41,1 procent ved udgangen af marts, hvilket var uændret i forhold til årsskiftet.

Forventningerne til resten af året fastholdes i det niveau, der blev meldt ud i forbindelse med årsregnskabet i februar.

Umiddelbart før offentliggørelsen af regnskabet meddelte Nykredit og Jyske Bank, at sidstnævnte bakker op om fusionen mellem Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank, og at Nykredit overtager Jyske Banks 11 procent store aktiepost i den nye bank, når fusionen går igennem.