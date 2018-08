Sparekassen Sjælland: Kursreguleringer sender indtjeningen ned

Sparekassen kom ud af andet kvartal med et overskud før skat på 47,7 mio. kr. mod et resultatet på 68,9 mio. kr. i andet kvartal af 2017.

Negative kursreguleringer på 20,5 mio. kr. medvirkede til resultatnedgangen.

Netto rente- og gebyrindtægterne steg ellers på trods af det generelt lave renteniveauer til 262,2 mio. kr. fra 248,8 mio. kr., og banken tilbageførte nedskrivninger på udlån for 7,6 mio. kr. mod et negativt bidrag fra den post på 9,3 mio. kr. i andet kvartal af 2017.

»Vi står i øjeblikket i en lidt unik markedssituation. Boligmarkedet i de sjællandske provinsbyer er i en megetgunstig udvikling. Det rammer os dobbelt positivt i form af stigende gebyrindtægter, samt tilbageførsel af nedskrivninger på boligejere, der ramte os så hårdt i krisen,« siger administrerende direktør Lars Petersson i regnskabet.

Han kan desuden glæde sig over, at sparekassens kapitaludvidelse i første halvår er på plads. Aktiesalget gav et nettoprovenu på omkring 437 mio. kr. og vil med fuld effekt fra 2019 spare sparekassen for omkring 35 mio. kr. om året i rentebetalinger på højt forrentede lån optaget på bagkanten af finanskrisen.

For 2018 fastholder Sparekassen Sjælland-Fyn forventningerne om et resultat før skat i intervallet 215 til 245 mio. kr.

Første halvår bød på et overskud før skat på 130,4 mio. kr.

