Sparekassen Sjælland har solgt udbudte aktier: Får 437 mio. kr. i kassen

Aktierne blev udbudt og altså solgt for 105 kr. stykket, og emissionen giver dermed banken et bruttoprovenu på ca. 456 mio. kr., mens nettoprovenuet opgøres til 437 mio. kr.

- Vi er både glade og stolte over, at vi nu er i mål med emissionen, som giver Sparekassen Sjælland-Fyn et nettoprovenu på ca. 437 mio. kr., siger bankens administrerende direktør, Lars Petersson, i en meddelelse.

Med fuldtegningen får Sparekassen Sjælland-Fyn ikke brug for den garanti, som Sydbank havde stillet i forbindelse med emissionen.

Aktiesalget er ifølge Lars Petersson gennemført dels for at indfri gæld, som betyder en årlig rentebesparelse på ca. 30 mio. kr., dels for at give banken mulighed for at indfase de nye såkaldte NEP-krav i ét hug og dels for at have tilstrækkelig kapital til at realisere bankens fortsatte vækstplaner.

/ritzau/FINANS