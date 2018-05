Sparekassen Sjælland-Fyn fastholder forventninger efter vækst

Sparekassen Sjælland-Fyn fastholder forventningerne til 2018 om et resultat før skat i intervallet 215-245 mio. kr. Det fremgår af bankens regnskab for første kvartal i 2018, der er offentliggjort tirsdag morgen.

Det sker efter et første kvartal, hvor regionalbanken kan se sit resultat efter skat vokse til 80,3 mio. kr. mod 74,6 mio. kr. året før.

- Vi er selvfølgelig glade for, at vi er kommet godt i gang med 2018. Det skal dog ikke fjerne fokus fra, at vi skal holde fuld fokus på strategiarbejdet og de finansielle målsætninger frem mod år 2021, siger Sparekassen Sjælland-Fyns administrerende direktør, Lars Petersson, i en pressemeddelelse.

I regnskabet påpeger ledelsen, at der er opnået flere positive resultater i kvartalet. Vigtigst er det dog, at banken stort set lykkedes med at fastholde niveauet for netto rente- og gebyrindtægterne.

- Hvilket ellers kan være en udfordring, når renteniveauet falder eller, som aktuelt, har ligget lavt igennem en længere periode, skriver ledelsen.

Udlånsvæksten er i første kvartal steget med 9 pct., og det er både privat- og erhvervskunder, der bidrager til den udvikling, der er bredt funderet, lyder forklaringen.

- Vi kan se, at vi erobrer markedsandele ved vores lokale tilstedeværelse. Det er en væsentlig forklaring på Sparekassen Sjælland-Fyns vækst, siger Lars Petersson.

Sparekassen Sjælland-Fyn har desuden overstået en succesfuld aktieemission, som blev fuldtegnet, og som indbringer sparekassen et nettoprovenu på 437 mio. kr.

Tabel for Sparekassen Sjælland-Fyns regnskab for første kvartal 2018.

Sparekassen Sjælland-Fyns forventninger til 2018:

