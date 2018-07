Skuffende tilbagegang hos Danske Bank i hvidvasksagens skygge

Landets største bank, Danske Bank, har onsdag fremlagt regnskabstallene for årets første seks måneder.

Vindene er i den grad vendt for Thomas F. Borgen. Topchefen for Danske Bank gik fra rekordregnskab til rekordregnskab, men måtte i sidste kvartal se den stime blive brudt, og nu er der markant tilbagegang.

Nettorenteindtægterne stiger ganske vist med to procent til 11,82 mia. kroner, men nettogebyrindtægterne falder tre procent til 7,55 mia. kroner, og handelsindtægterne falder med hele 40 procent til 2,5 mia. kroner. Andre indtægter falder med 45 procent til 461 mio. kroner, og det betyder, at de samlede indtægter falder med otte procent til 22,33 mia. kroner.

»Første halvår var præget af fortsat positivt momentum i vores udlånsaktiviteter, mens udviklingen på de finansielle markeder trak i den modsatte retning. Den større globale usikkerhed og tilbageholdenhed hos investorer bidrog især til en svagere udvikling i handelsindtægterne. Dette blev delvist opvejet af en fremgang i udlånet, stigende nettorenteindtægter og vores solide kreditkvalitet, der medførte fortsatte tilbageførsler af hensættelser,« lyder det fra Thomas Borgen i regnskabsmeddelelsen.

I den lavere ende af forventningerne

Tilbageførslerne lander således på 707 mio. kroner. Bundlinjen falder med hele 12 procent til 9,1 mia. kroner. Resultatet afspejler ifølge banken en »fortsat god udlånsvækst«, men også svage handelsindtægter

og lavere gebyrindtægter på grund af usikkerhed på de finansielle markeder. Det betyder også, at topchefen forventer, at banken ikke denne gang kan regne med at sprænge forventningerne.

»Samlet set fastholder vi vores forventninger om et nettoresultat på mellem 18 og 20 mia. kr. for året. Grundet udviklingen på de finansielle markeder ventes resultatet nu at lande i den nedre del af intervallet,« siger Thomas Borgen.

Endelig betyder det også, at forrentningen af egenkapitalen tager et dyk fra sidste halvårs 13,5 procent til nu at ligge på 11,9 procent.