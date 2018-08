Ringkjøbing Landbobank: Vi vil ikke længere være Danmarks mindste storbank

Ringkjøbing Landbobank fik tilbage i starten af juni den sidste godkendelse fra Finanstilsynet, og banken kunne derfor fusionere med Nordjyske Bank som planlagt. Det første regnskab efter fusionen udkom onsdag og den administrerende direktør i Ringkjøbing Landbobank, John Fisker, peger på, at integrationen af de to banker er forløbet som ventet.

»Det man er interesseret i, når man slår pjalterne sammen, er, hvordan kunderne reagerer. De sagde; hvor er det godt, at det faldt ud på den måde,« siger John Fisker til Ritzau Finans.

Banken vil i forbindelse med fusionen lave sit image om, så den ikke længere er Danmarks mindste storbank men Danmarks største lokalbank. John Fisker mener, at bankens styrke ligger nærheden til kunderne. Til spørgsmålet om det nye image som Danmarks største lokalbank vil påvirke kundenærheden, er han ikke i tvivl.

»Nej, det er jeg egentlig ikke. Nærheden for kunderne skabes ikke herfra og til Skagen. Der er ingen tvivl om, at det er vores medarbejdere og kunder, der er krumtappen i det her,« siger John Fisker.

En fusion kommer dog ikke uden udfordringer, og der er stadig en række ting, som skal på plads, inden banken kan komme helt på plads. Der er sat en ny administrativ organisation, og den skal fungerer fra den 1. september. Bankernes it-systemer skal slås sammen, og her er datoen sat til marts 2019.

I forbindelse med fusionen vedtog banken også et aktietilbagekøbsprogram på 300 mio. kr. blandt andet for at tilpasse kapitalen.

»Vi kunne se, at der var plads til det, og så synes vi, det var vigtigt at levere tilbage til aktionærerne, nu når vi havde udstedt nye aktier til at betale for Nordjyske Bank,« siger direktøren.

John Fisker slår samtidig fast, at den nye bank ikke kommer til at åbne flere filialer i Jylland.

Ringkjøbing Landbobank aktien står før middag i 348 kr. og er faldet 3,1 pct.

