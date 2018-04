Ringkjøbing Landbobank: Sænker anbefaling efter fusionsplaner

Det sker, efter at Ringkjøbing Landbobank onsdag offentliggjorde planerne om en fremtidig fusion med Nordjyske Bank, hvor Ringkjøbing Landbobank står til at blive det fortsættende selskab. Banken skal dog markedsføres under to brands - dels som »Nordjyske Bank« og dels som »Ringkjøbing Landbobank«.

Handelsbanken sætter et kursmål på 363 kr. for Ringkjøbing Landbobank-aktien, der onsdag efter fusionsnyheden steg 3,3 pct. og torsdag lægger yderligere til ved at gå op med 0,9 pct. til 376 kr.