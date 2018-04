Pres på toplinjen: Milliarderne triller ikke lige så lystigt ind hos Nordea

Den nordiske storbank Nordea har onsdag morgen præsenteret regnskabstallene for årets første tre måneder. Her ses bankens danske domicil i Ørestaden.

Nordea må fortsat notere, at storbanken har svært ved at øge omsætningen. Regnskabet for første kvartal viser således en ganske markant nedgang i både renteindtægter og gebyrindtægterne. Og bundlinjen falder også en smule, men dog mindre end analytikerne havde forventet.

»I 2016 og 2017 investerede vi massivt i at forbedre vores compliance- og risikostyringsaktiviteter, samtidig med at vi nedbragte bankens risici. Det har påvirket både vores indtægter og omkostninger mærkbart. Det har også medført, at vores fokus i højere grad har været på interne forhold. Nu skal vi tilbage til igen at have fuldt fokus på den kundevendte del,« udtaler Nordea-topchef Casper von Koskull i regnskabsmeddelelsen.

Bankens nettorenteindtægter faldt med 12 procent til 1.053 mio. euro sammenlignet med samme periode sidste år, og nettogebyrindtægterne tog et næsten lige så stort dyk på 11 procent til 770 mio. euro. Bankens samlede driftsindtjening lander på 2,3 mia. euro, hvilket er et fald på seks procent.

Udlån og forvaltet kapital falder

De faldende indtægter kan have noget at gøre med, at banken er udfordret af et faldende forretningsomfang. Nordeas samlede udlån er således faldet med tre procent fra udgangen af marts sidste år til udgangen af marts i år. Her udgør det 311 mia. euro. Samtidig må banken også notere et fald på tre procent i de aktiver, som den forvalter. Ved udgangen af marts i år lå disse på 320 mia. euro.

De lavere indtægter i begyndelsen af året betyder også udfordringer for helårets målsætninger, erkender topchefen.

»Vi forventer som tidligere udmeldt et højere helårsresultat i 2018 end i 2017. Men de lavere underliggende indtægter i første kvartal end forventet har gjort det mere udfordrende at opfylde vores indtægtsforventninger til helåret,« siger Casper von Koskull.

Omkostningerne falder - for nu

Omkostningerne i banken er dog faldet en smule - med tre procent til 1,2 mia. euro - men den trend ser ikke ud til at fortsætte, selv om det ville hjælpe banken med at nå i mål med de udmeldte forventninger til 2018. For banken må dog tilsyneladende fortsat notere en del udgifter, formodentlig til den store IT-transformation, som den er i gang med. Trods det store spareprogram, banken iværksatte i efteråret, er forventningen, at omkostningerne bliver større end de 4,5 mia. euro, der blev registreret sidste år.

»Vi vil derfor have øget fokus på at styrke vores forretningsmomentum, samtidig med at vi fastholder en stram compliance- og risikostyring. Vi gentager vores omkostningsmål for 2018 på 4,9 mia. euro,« lyder det således fra Nordea-topchefen.

Takket være de let faldende omkostninger og tilbageførsler på nedskrivningerne på 40 mio. euro bliver tilbagegangen på bundlinjen ikke så voldsom, som indtægtsnedturen ellers ville indikere. Bundlinjen falder således »blot« med tre procent til 820 mio. euro. Det er også en positiv overraskelse til analytikerne, der ifølge Ritzau Finans havde forventet 774 mio. euro på den nederste linje i resultatopgørelsen.

Aktionærerne kan se egenkapitalen i banken blive forrentet med 10 procent, hvilket er lidt lavere end de 10,3 procent, man kunne præstere i samme kvartal sidste år, men dog en væsentlig forbedring fra sidste kvartal, som landede på 7,7 procent. Til sammenligning har Handelsbanken netop præsenteret et kvartalsregnskab med en egenkapitalforrentning på 11,7 procent, mens Swedbank tirsdag kunne fremvise en forrentning på hele 15,4 procent.