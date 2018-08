Ombudsmand politianmelder forsikringsselskab for at vildlede kunder

Arkivfoto: Alkas direktør Henrik Grønborg på pressemødet mandag 4. december 2017, hvor forsikringsselskabet Tryg har offentliggjort, at de køber den mindre rival Alka for 8, 2 mia. kroner.. (Foto: Sofie Mathiassen/Scanpix 2017)

»Hvis du får en skade, sætter vi ikke prisen op.«

Sådan lød løftet fra forsikringsselskabet Alka i en reklame, der blev sendt på TV og på Alkas Youtube-kanal fra februar 2016 til november 2017.

Alligevel forbeholdt Alka sig ret til at skrive i sine forsikringsbetingelser, at selskabet »kan ændre forsikringens pris og dækning med 14 dages varsel efter enhver anmeldt skade«.

Derudover stod der også i betingelserne, at forbrugere, der havde haft en skade, ville få deres selvrisiko forhøjet med 4.000 kroner i det efterfølgende år.

Ifølge Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, er der tale om vildledende reklame, når Alka har markedsført sin bilforsikring som prisfast og samtidig fastholdt retten til at ændre prisen. Derfor har hun anmeldt Alka til politiet for at overtræde markedsføringsloven.

»Alka har i sin markedsføring givet forbrugerne en forventning om, at prisen på en bilforsikring ikke vil stige ved skader på bilen. Det er vildledende markedsføring, når forsikringsselskabet samtidig har aftalebetingelser, hvor der står, at prisen faktisk kan stige ved skader,« udtaler Christina Toftegaard Nielsen i en meddelelse.

Alka har oplyst over for Forbrugerombudsmanden, at selskabet har benyttet adgangen til at hæve forsikringens pris efter en skade 92 gange.

»Når man siger én ting i en reklame, men skriver noget andet i sine vilkår, så får forbrugerne ikke det produkt, de er blevet stillet i udsigt. Det er efter vores vurdering i strid med loven, og derfor har vi meldt Alka til politiet,« siger Christina Toftegaard Nielsen.

Berlingske forsøger at indhente en kommentar fra Alka til politianmeldelsen.