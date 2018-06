Om lidt går det løs: Landskamp vil påvirke dansk aktiemarked

Når det danske landshold torsdag går på banen til kampen mod Australien, vil det straks kunne ses i aktiviteten på det danske aktiemarked. Kigger man på erfaringer fra andre lande, vil aktiehandlere og investorer have opmærksomheden mere rettet mod fodbolden og mindre mod handelsskærmene.

»Der er udsving, og de indikerer lavere aktiviteter under fodboldkampen. Det giver et incitament til at kigge på skærmen i stedet for fodboldkampen for at udnytte de muligheder, der kan opstå,« siger Otto Friedrichsen, aktiechef i Formuepleje.

Danmark spiller torsdag mod Australien kl. 14, mens det danske aktiemarkedet har åbent.

»Volumen vil være mindre ligesom andre steder,« siger Per Hansen, investeringsøkonom fra Nordnet.

Under dette års VM-slutrunde bliver 43 af de 64 kampe spillet, mens aktiemarkederne i Europa og USA har åbent. Sidst en VM-turnering blev spillet på det tidspunkt var i 2010 i Sydafrika. Her viste tallene en betydelig ændring af adfærden på de finansielle markeder rundt om i verden. Når et lands eget hold spillede, faldt aktiviteterne med 55 pct. i gennemsnit, viste en stor analyse fra Den Europæiske Centralbank (ECB) efter slutrunden. I særligt fodboldglade lande som Brasilien og Argentina dykkede handlen på de lokale børser med 75 og 80 pct. under slutrunden i 2010. I Europa faldt markederne i snit med 38 pct., mens aktiviteten i USA dykkede med 43 pct.

»Folk bliver distraheret, så det vil ske igen,« siger Michael Ehrmann, researchdirektør i ECB og medforfatter til analysen, til nyhedsbureauet Reuters.

Per Hansen forventer dog, at det danske marked vil mærke den lavere aktivitet i mindre grad end andre steder i verden.

»60-70 pct. af omsætningen i danske aktier dirigeres fra udlandet. Det er i international henseende en meget stor andel og noget som taler for, at omsætningsnedgangen, mens Christian Eriksen og co. vinder, vil være mindre end i andre lande,« siger Per Hansen.

VM-slutrunden er den største sportsbegivenhed i verden målt på antal seere. Konsulenthuset Kentar Media analyserede efter seneste turnering i Brasilien i 2014 tallene, som viste at 3,2 milliarder mennesker på et tidspunkt så mindst et minut af kampene. Finalen mellem Argentina og de senere vindere fra Tyskland blev set af mere end en milliard mennesker – seertal som ingen anden sportsbegivenhed kommer i nærheden af.

Den manglende aktivitet under fodboldkampene har også en anden effekt. En analyse fra det amerikanske konsulenthus Bespoke Investment Group viser, at markederne generelt har det svært under de store slutrunder. Generelt falder aktierne typisk og i 2002, hvor kampene blev spillet i Japan og Korea, dykkede markederne i snit godt syv pct.. mens turneringen fandt sted. Data fra Bespoke viser også store fald i 1974 (ni pct.) og i 1950 (11,9 pct.).

Men det er ikke kun aktiviteten på aktiemarkederne, som falder under de store fodboldturneringer. Også det store tyske obligationsmarked har tidligere været heftigt påvirket af fodboldkampene. Under turneringerne i 2006 og 2010 blev aktiviteten halveret, mens det tyske landshold spillede.

Det er primært de europæiske og de sydamerikanske markeder, der blive påvirket af VM-kampenen denne sommer. En liste over hvilke kampe, der finder sted samtidig med aktiemarkedets åbning findes her.