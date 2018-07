Økonom: Presset stiger på ledelsen efter nyt læk om hvidvask

Det vurderer Per Hansen, der er investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet.

- Presset bliver ved at stige på Danske Bank - også fra politisk hold. Det er en møgsag for banken, og hvis den bliver ved med at rulle, så kan det ende med, at man bliver nødt til at få sat en bagstopper.

- Det kan enten være ved at intensivere sine undersøgelser eller ved at skifte ud i de allerøverste ledelseslag. Det rykker tættere på, at nogen er nødt til at tage en beslutning, siger Per Hansen.

Ifølge Berlingske Business, der har dækket sagen, er der information om suspekte pengestrømme for nye 28 mia. kr., hvilket bringer det samlede beløb af potentielt hvidvaskede penge op på mindst 53 mia. kr.

Det nye læk relaterer sig til den såkaldte Magnitskij-sag. Her stjal embedsfolk og kriminelle skatteindtægter i Rusland, som så blev kanaliseret ud af landet.

Tidligere har Berlingske Business dokumenteret, hvordan suspekte penge fra blandt andet Moldova, Rusland og Aserbajdsjan blev kanaliseret gennem Danske Banks estiske afdeling og ind i Europa.

Danske Bank er i øjeblikket gang med en intern undersøgelse af sagen, der ventes at komme i september, har det tidligere lydt fra Danske Banks topchef, Thomas Borgen, og bankens bestyrelsesformand, Ole Andersen.

Set fra et investeringsmæssigt perspektiv har hele sagen om hvidvask derimod ikke presset Danske Bank-aktien.

- Isoleret set har hvidvasksagen ikke haft nogen nævneværdig effekt på aktien. Aktien har i første halvår klaret sig lige så ringe som sammenlignelige banker som SEB, Handelsbanken og Nordea, fordi renterne har været nedadgående, hvilket presser bankernes indtjeningsmarginaler, siger Per Hansen.

Danske Bank-aktien er faldet 16,6 pct. i år, og Nordea er dykket 18,2 pct. SEB er dykket 12,3 pct., mens Handelsbanken har fået barberet 12,2 pct. af kursen.