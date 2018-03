Nykredit vil forkæle bankkunderne med rabatter

Nykredit udvider nemlig i løbet af i år kundeprogrammet, som i forvejen giver kontante rabatter til kunder med realkreditlån i Totalkredit og Nykredit, til også at omfatte Nykredit Bank.

»Vores bankkunder skal mærke, hvordan det er at være kunde i en foreningsejet bank. Derfor påtænker vi at udvide kundeprogrammet,« siger Anders Jensen, koncerndirektør i Nykredit, til Finans.

Udgangspunktet er, at det er bankkunder, der ejer en bolig, der skal nyde godt af kundefordelene i banken. Ifølge Finans' beregninger er der ca. 200-240 mio. kr. at forkæle bankkunderne med årligt.

Udvidelsen af kundeprogrammet kommer samtidig med, at bestyrelsen i Forenet Kredit, der er Nykredits hovedejer, anbefaler, at foreningen i år sender 2,4 mia. kr. tilbage til Nykredit som et tilskud, koncernen kan give videre til kunderne. Det er så stort et beløb, at det kan finansiere kundeprogrammerne for både i år og næste år, skriver Finans.