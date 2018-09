Nye detaljer i Danske Bank-skandale: Suspekte russiske pengestrømme for 192 mia. kr. på blot et år

Nye oplysninger peger på, at omfanget af dybt suspekte pengestrømme gennem Danske Banks estiske filial er markant større end hidtil antaget.

Den internationale erhvervsavis Financial Times kan mandag aften fremlægge nye oplysninger i skandalen om hvidvask for milliarder gennem Danske Bank.

Financial Times har fået fingrene i et udkast til en rapport, der er dateret til sommeren 2018, fra konsulentfirmaet Promontory Financial.

Ifølge rapporten røg der alene i 2013 op mod svimlende 30 mia. dollar (192 mia. kr.) gennem afdelingen fra udenlandske kunder (non-residents) i den estiske filial. Netop den afdeling, som er udgangspunktet for skandalen om hvidvask.

»Transaktioner fra non-resident porteføljen toppede i 2013 med 80.000 transaktioner det år, og med en samlet omfang af transaktioner tæt på 30 mia. dollar,« står der i rapporten fra konsulentfirmaet ifølge Financial Times.

De 192 mia. kr. i angiveligt suspekte transaktioner på blot et år er opsigtsvækkende. Hidtil har Berlingske afdækket dybt suspekte transaktioner for minimum 53 mia. kr. gennem Danske Banks estiske filial fra 2007-2015.

I den periode havde Danske Bank godt 3000 kunder i afdelingen for udenlandske kunder (non-residents) i Estland, mens Berlingske hidtil har beskrevet transaktioner med tråde til 218 ud af de 3000 kunder.

Berlingskes estimater for omfanget af mistænkelige transaktioner er konservative og bygger alene på det samlede omfang af pengestrømmene ud af banken. Store dele af pengestrømmene gennem de konti hos udenlandske kunder i bankens estiske filial, som Berlingske har haft adgang til, rummer også meget store transaktioner på kryds og tværs internt i Danske Bank, inden pengene endegyldigt forlader banken.

Danske Bank ventes i september at offentliggøre en rapport om problemerne med hvidvask i den estiske filial.

»Vi kan ikke bekræfte de konkrete oplysninger, der nævnes i medierne. Som vi tidligere har oplyst, står det klart, at problemerne relateret til porteføljen er betydeligt større, end vi oprindeligt forventede, da undersøgelserne blev igangsat. Sagen er meget kompleks, og det er ikke muligt at drage konklusioner om antallet af mistænkelige kunder eller transaktioner – endsige om omfanget af eventuel hvidvaskning – på grundlag af enkeltstående oplysninger, der er taget ud af sammenhæng,« oplyser pressechef Kenni Leth i en mail mandag aften.

»Vi forstår fuldt ud den store interesse for sagen, og vi er stærkt optaget af at komme til bunds i den og fremlægge konklusionerne. Vi tager sagen meget alvorligt, og jeg mener, at det er i alles interesse, at konklusionerne baseres på bekræftede og fuldstændige fakta. Undersøgelserne er ved at blive færdiggjort, og vi ser frem til at offentliggøre konklusionerne,« siger bestyrelsesformand Ole Andersen fra Danske Bank.

Både det estiske og det danske bagmandspolitiet undersøger netop nu Danske Bank og for nylig bekræftede også de amerikanske myndigheder, at de følger sagen tæt.