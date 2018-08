Nu hæver »Danmarks måske billigste realkreditinstitut« prisen på afdragsfrihed

Jyske Bank-koncernen skruer nu på priserne på en række realkreditlån. Det sker samtidig med, at koncernens realkreditinstitut skifter navn fra BRFkredit til Jyske Bank.

Stigningerne i de såkaldte bidragssatser, som er løbende gebyrer på boliglån, går ud over boligejere, der ønsker lån med afdragsfrihed, men også flekslånene F2, F3 og F4 bliver dyrere. Et F3-lån med afdragsfrihed på tre mio. kr. bliver eksempelvis 6.375 kr. dyrere, viser beregninger fra rådgivervirksomheden Realkreditkonsulenten.

Men samtidig bliver andre lån billigere – det gælder blandt andet F1- og F5-lån med afdrag. Et F1-lån med afdrag på tre mio. kr. bliver eksempelvis 2.972 kr. billigere.

Om baggrunden for justeringerne af priserne forklarer direktør og bestyrelsesformand i Jyske Realkredit, Carsten Tirsbæk Madsen:

»Siden vi fusionerede i 2014, har vi i realiteten kørt med to adskilte virksomhede og forskellige produktpaletter. Men vi er nu nået så langt, at vi konsoliderer på produktsiden. Der sker noget over hele linjen, og eksempelvis falder prisen på F5 med afdrag, mens den stiger på F3 uden afdrag. I forhold til F3 var det nok på det produkt, vores pris adskilte sig mest fra konkurrenternes. Der har vi nok været en spids for billige i forhold til risiko,« siger han.

Stiger Jeres samlede indtægt på bidrag?

»Det er et kvalificeret bud, at det går nogenlunde lige op, men det vil selvfølgelig afhænge af, hvilke produkter vores kunder vælger. Det har ikke været vores indgang til det, at vi skal tjene mere,« siger Carsten Tirsbæk Madsen.

Generelt har BRFkredit holdt sine priser i ro, mens flere af konkurrenterne har ladet dem stige. Senest har BRFkredit markedsført sig som det måske billigste realkreditselskab i landet. I 2016 gik Jyske Banks topchef, Anders Dam, endda så langt, at han gav en garanti om, at BRFkredit ikke ændrede priserne resten af året. Meldingen kom efter, at konkurrenterne Totalkredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit hævede deres bidragssatser.

Er I stadig det billigste realkreditselskab?

»Nogle steder er vi stadig billigst, og enkelte steder er vi en spids dyrere end Totalkredit, hvis du indregner deres Kundekroner (en rabat til Totalkredit-kunder med private realkreditlån, red.) fremover.«

Hos prissammenligningsportalen Mybanker opfordrer kommunikationschef Ulrik Marschall danskerne til at være ekstra opmærksomme på, hvorhenne de får det billigste boliglån i kølvandet på Jyske Bank-koncernens prisjustering.

»Med denne ændring kommer BRF/Jyske Kredits produkter prismæssigt tættere på de andre produkter i markedet. Der er stadig prisforskelle fra lån til lån, og det er derfor en god ide at undersøge prisen på det lån, som man interesserer sig for, inden man beslutter sig,« siger Ulrik Marschall.