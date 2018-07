Nordnet henter dansk landechef hos Nordea

Nordnet får fra oktober en ny landechef for Nordnet Danmark, og valget er faldet på Anne Buchardt, der kommer fra en stilling hos storbanken Nordea.

Hun afløser Niklas Odenwall, der forlader posten for et prøve kræfter med andet arbejde uden for Nordnet, oplyser selskabet i en meddelelse.

Anne Buchardt er nordisk ansvarlig for finansiel rådgivning til privatpersoner hos Nordea, hvor hun gennem årene har haft flere ledende roller inden for Wealth Management.

»Anne har en stor viden inden for investering og opsparing, hvilket i kombination med en stærk forretning samt en evne til at bygge stærke teams gør hende til den perfekte chef for vores danske forretning.«

»Med Anne på plads skaber vi forudsætningerne for at udvikle Nordnets profil i Danmark fra først og fremmest at være en platform for aktiehandel til at være en digital bank, som har et bredt udbud af tjenester inden for investering og opsparing,« siger Peter Dahlgren, der direktør for Nordnet, i meddelelsen.

Hun tiltræder stillingen som landechef hos Nordnet den 1. oktober.

/ritzau/FINANS