Nordiske storbanker ser på fælles betalingsnet

Banker på tværs af Danmark, Norge, Finland og Sverige overvejer at skabe en fælles infrastruktur for betalinger. Samarbejdet er stadig i sin begyndelse, men ambitionerne er ikke små.

»Det har været nogle måneder, hvor vi har haft en arbejdsgruppe på tværs af de forskellige banker, der har kigget på, hvad der kunne være en vision omkring betalinger, som vi kunne dele på tværs af Norden,« siger Danske Banks chef for Personal Banking Jesper Nielsen.

“Det er ikke nogen stor innovation”

Samarbejdet, der omfatter Danske Bank, Nordea, DNB, Handelsbanken, OP Financial Group, SEB og Swedbank, skal gøre det nemmere og hurtigere at overføre penge mellem de nordiske lande. Det er uanset, om det er almindelige transaktioner, digitalt eller kort, og vil kunne foregå med forskellige valutaer. Systemet forventes at have taget form inden årsskiftet.

»Vi har ikke den færdige plan, men det er klart, at en del af det her er at komme ud med noget innovation på toppen,« siger Jesper Nielsen.

For Lars Krull, seniorrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet, virker projektet som en god ide, men han ser det mere som en konkurrenceoptimering i forlængelse af forholdene på betalingsmarkedet.

»Man går i mere skarp konkurrence med Nets og alle andre betalingsoperatører,« siger seniorrådgiveren:

»Det er jo ikke nogen stor innovation. Uden at det skal opfattes negativt, så optimerer og tilpasser de (Danske Bank, red.) jo bare deres forretning og udnytter de muligheder, som der er,« siger seniorrådgiveren og henviser blandt andet til salget af Nets til kapitalfonden Hellman & Friedman tidligere på året.

Jesper Nielsen afviser dog, at det er forsøg på påvirke systemudbyderen.

»Det her er noget større end at drille Nets. Det her er et spørgsmål om, at vi jo alle sammen gerne vil konkurrere på betalingsmarkedet.«

Fire lande, syv banker og et jernbanenet

»Det som vi lidt populært gør er, at vi får jernbaneskinnerne til at matche, så togene kan kører på tværs af de nordiske lande,« siger Jesper Nielsen.

Den præcise udformning af den nye infrastruktur er ikke fastlagt, men Danske Bank håber at skabe en åben dialog som følge af fredagens pressemeddelse. I mellemtiden befinder gruppen sig i en periode, hvor hovedmålet er at få fat på interessenter i processen - eksempelvis de nordiske nationalbanker, politikere og ikke mindst potentielle leverandører.

Samtidig skal den nye betalingsinfrastruktur være parat til fremtiden. I EU har man allerede eksisterende regulering på området, og det er en af grundene til, at det nye system skal favne bredere.

Jesper Nielsen lægger vægt på, at standardiseringen skal give et afsæt til at koble sig på resten af Europa, hvis der opstår lignende ordninger. Pointen er ikke at skabe et nordisk enklave - derimod at have en potentiel mulighed for at hægte sig på et andet tog. Chefen for Personal Banking ser et potentiale i en fælles betalingsinfrastruktur.

»Hvis vi bliver enige om det mere generelt - så kommer det til at skubbe lidt til det økosystem, der er omkring betalinger. Og hvordan det spiller sig ud, det ved jeg ikke - men vi har ikke sat nogle begrænsninger på.«