Nordeas landechef for Sverige stopper

I en meddelelse oplyser banken, at Storåkers, der var landechef for Sverige og leder af Personal Banking i Sverige, har sagt op.

- Efter mange fantastiske år i Nordea og midt i min karriere har jeg besluttet, at tiden er inde til at tænke over næste fase i min karriere. Det er en personlig beslutning. Jeg bliver i Nordea de kommende måneder for at sikre en smidig overgang, siger Anna Storåkers i meddelelsen.

Af meddelelsen fremgår det, at Storåkers dog fortsat bliver en del af Nordea i form af bestyrelsesposter i banken.

Topi Manner, der er medlem af Nordeas koncernledelse, ærgrer sig over, at Anna Storåkers stopper i Nordea.

- Jeg er rigtig ked af, at Anna forlader banken. Anna har opbygget et stærkt og meget kompetent ledelsesteam, og jeg har tillid til, at de vil levere på vores planer for Sverige, indtil vi har en ny leder på plads, siger Topi Manner.

Anna Storåkers stopper efter planen den 1. september. Der er endnu ikke fundet en afløser for hende.

/ritzau/FINANS