Nordeas Facebook-protest gælder kun en brøkdel af aktierne

Faktisk sælger de såkaldte Nordea Stars-fonde alle deres Facebook-aktier efter skandalen om det sociale medies datasløseri.

Det var en udmelding, der trak overskrifter i hjemlige og udenlandske medier. Men ikke altid lige dækkende. For beslutningen gælder kun en lille andel af Nordeas beholdning af Facebook-aktier.

Kernen i historien er, at Nordea mener, at Facebook har vist for lidt samarbejdsvillighed og ansvar oven på afsløringerne om Cambridge Analytica.

Ikke en eneste seriøs bæredygtig fond i verden bør eje aktier i Facebook, har Nordeas chef for ansvarlige investeringer, Sasja Beslik, udtalt til Bloomberg News.

»Det er rart at være bæredygtig, så længe det ikke gør ondt. Når det gør ondt, er ingen bæredygtige. Det er en joke,« har Sasja Beslik tilføjet på Twitter om fonde, der beholder deres Facebook-investeringer.

Derfor sælges aktierne i Nordea Stars.

EN STREG I SANDET

»Det her er den klareste måde at give udtryk for sin utilfredshed på. Formålet er at lægge pres på Facebook og sektoren i det hele taget og trække en streg i sandet, for hvad vi synes er acceptabelt,« forklarer Eric Pedersen, chef for Nordea Invest i Danmark, over for Ritzau Finans.

Banken mener også, at der nu er højere risiko ved investeringer i Facebook, fordi firmaet risikerer at blive ramt af strammere lovgivning oven på skandalerne og dermed får sværere ved at tjene penge.

GÆLDER KUN DE BÆREDYGTIGE FONDE

Men bæredygtigheden er kun afgørende for en udvalgt skare af Nordeas investeringsfonde. Og beregninger foretaget af den svenske avis Dagens Industri og Ritzau Finans viser, at Nordeas beslutning gælder langt under en tiendedel af Nordeas samlede investering i Facebook.

Ifølge data fra Bloomberg ejer Nordea som helhed - inklusive alle investeringsforeninger - nemlig 4,5 mio. aktier i Facebook. Det svarer til 5,6 mia. kr. og er i øvrigt en voksende beholdning - i slutningen af 2017 ejede Nordea mindre end 4 mio. aktier i det amerikanske sociale medie.

Og de almindelige fonde kan sagtens eje Facebook-aktier, siger Eric Pedersen fra Nordea Invest.

TO NIVEAUER

»Vi kører to niveauer, hvad angår ansvarlighed og bæredygtighed. Vi har et relativt højt grundniveau i alle vores produkter, og så har vi de fonde, vi kalder Stars, hvor vi skruer ekstra op for bæredygtighed og ansvarlighed.«

»Det er ikke så grelt, at vi ikke kan have Facebook-aktier i nogen af vores porteføljer, men det er klart, at forvalterne i de almindelige afdelinger vil registrere en forhøjet risiko ved den her aktie og have et højere afkastkrav for at beholde den i porteføljen,« siger Eric Pedersen.

Hvor mange Facebook-aktier, Nordea har haft placeret i Stars-fondene, ønsker banken ikke at kommentere. Men ud fra oplysninger på bankens hjemmeside står det klart, at tallet er langt under 10 pct. af beholdningen - og formentlig tættere på 1 pct.

Foreholdt de tal afviser Nordea fortsat at forholde sig til mængden af solgte Facebook-aktier i Stars-fondene.

/ritzau/FINANS