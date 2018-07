Nordea/Landechef: Det er tid til at få flere kunder

Det er jagten på vækst, der gør, at Nordea køber onlinebanken Gjensidige Bank i Norge af Gjensidige Forsikring.

Sådan lyder meldingen fra Snorre Storset, der er landechef i Nordea Norge.

»Efter et par år med stærk fokus på risk og compliance, investeringer i it, vores nye kernebankplatform og at bygge en stor kapitalbase, er det tid til at få nye kunder,« siger Snorre Storset til Ritzau Finans.

Han forklarer, at Nordea både har ambitioner om at vokse organisk og strukturelt.

»Vi vil gerne vokse på det norske marked, og Gjensidige er en betydelige spiller med 176.000 kunder. Med i handlen er et strategisk samarbejde med Gjensidige, som har 760.000 forsikringskunder, som vi også får adgang til. Så den samlede pakke er interessant for os,« forklarer Snorre Storset.

»Vi så det her som en mulighed for at skabe en endnu stærkere platform sammen med kunderne.«

Snorre Storset forklarer, at Nordea med sit kapitalberedskab er »åbne for vækst«. Både organisk og strukturelt. Men han forklarer samtidig, at der ikke umiddelbart er udsigt til nye opkøb i Norge lige foreløbig.

»Først skal vi være sikre på, vi får gjort det her på den helt rigtige måde. Så kan det være, at vi åbner op for nye muligheder senere hen,« siger han.

NYT IT-SYSTEM TESTES AF OPKØB

Nordea er i gang med at gennemføre en kæmpe udbygning af bankens it-system. I Norge er implementeringen af systemet stort set gennemført, forklarer Snorre Storset.

»Med det nye kernebanksystem kan vi arbejde med meget større volumen uden at øge omkostningerne, og på den måde bliver opkøbet en test af systemet.«

»Det her en god mulighed for at se, at der er store skalafordele ved at have en fuldstændig moderne it-infrastruktur. Så det bliver spændende og giver os lejlighed til at vise, at der er strategisk værdi i at investere i den nye it-platform.«

Gjensidige Bank er udelukkende digital, og her kan de 170 nye medarbejdere bidrage til den digitale udvikling i Nordea, forklarer landechefen.

»De kommer med et lille element af at være en angriber på den digitale side, som vi kan lære meget af,« siger Snorre Storset.

Handlen skal godkendes endeligt af myndighederne og ventes at blive gennemført i første kvartal af 2019.

Nordea-aktien falder i den tidlige handel mandag 0,8 pct. til 60,88 kr. i et generelt negativt aktiemarked.

/ritzau/FINANS