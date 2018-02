Nordea vil flytte, men svenske aktionærer stritter imod

Mulige besparelser for 1,2 milliarder euro, eller lige under ni milliarder kroner. Det var en af grundene, da Nordea offentliggjorde en mulig flytning af bankens hovedsæde fra Sverige til Finland. Under to døgn efter udmeldingen var svenske kunder ved at trække værdier for omkring 1,4 milliarder kroner ud af storbanken, skrev Business Insider, og nu er turen kommet til støtten fra svenske aktionærer.

»Vi har ingen grund til ikke at tro, at der er økonomiske fordele, hvis du sammenligner det svenske afgift- og skattesystem, som vi har i dag, med Finland,« udtaler Joachim Olsson, topleder for Den Svenske Auktionærsammenslutning, til Bloomberg:

»Men der er i et for kortsigtet perspektiv.«

Den 15. marts skal der stemmes om flytningen på Nordeas generalforsamling, og paraplyorganisationen sætter foden ned. Joachim Olsson mener, at Nordea er i gang med en forhastet beslutning.

Indgangen til Unionen

Netop besparelser var en af grundene til, at Nordea ville pakke flyttebilerne. Et af hovedtallene har været de ni milliarder kroner, som ifølge storbanken kommer som følge af de besparelser fra de operationelle forhold i Finland og andre transaktionsomkostninger.

Samtidig er Finland en del af den Bankunionen, hvilket også spillede ind i ønsket om en ændring af landekode.

»Vi ser flytningen som et vigtigt strategisk skridt for at positionere Nordea på lige fod med dets europæiske ligemænd. De lige konkurrencevilkår og det forudsigelige reguleringsmiljø som bankunionen tilbyder, tror vi, er i den Nordeas kunders, aktionærers og ansattes interesse,« sagde Björn Wahlroos, der er formand for Nordea, til Financial Times tilbage i september.



Kritiske 67 procent

For at vedtage flytningen, kræver det to tredjedele enighed blandt Nordeas aktionærer. Ifølge Bloomberg er støtten fra bankens største aktionær dog umiddelbart sikret.

Ud over formandsskabet for Nordea, er Wahlroos samtidig formand for det finske forsikringsselskab Sampo Group, der er sidder på en aktiepost på 21,3 procent. Andre mindre aktionærer forventes også at støtte forslaget.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Aktionærer i Nordea AB Aktieandele i procent Sampo Plc - 21.3 procent

Nordea Fonden - 3.9 procent

Alecta - 2.9 procent

Swedbank Robur Funds - 2.5 procent

BlackRock - 2.1 procent

Vanguard Funds - 2.0 procent

Norwegian Petroleum Fund - 1.8 procent

AMF Insurance & Funds - 1.7 procent

Fidelity - 1.7 procent

Didner & Gerge Funds SHB Funds - 1.1 procent

SHB Funds - 1.1 procent

First Swedish National Pension Fund - 1.0 procent

SEB Funds - 0.9 procent

Nordea Funds - 0.9 procent

Government of Japan Pension Fund - 0.8 procent

Henderson Funds - 0.8 procent

T. Rowe Price - 0.8 procent

Varma Mutual Pension Insurance - 0.8 procent

Third Swedish National Pension Fund - 0.8 procent

SPP Funds - 0.7 procent

Other - 50.5 procent Alle tal er fra slutningen af januar, 2018.

Kilde: Nordea

Stemmes flytningen igennem, forventes Nordea at rykke hovedsæde i anden halvdel af 2018, fremgår det af Bloomberg.