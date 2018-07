Nordea sikrer milliardvækst på bundlinjen efter stærkt forår

Flaget vejrer over Nordeas hovedkvarter i Helsinki. Torsdag har den nordiske storbank fremlagt regnskabstallene for årets første seks måneder.

Forårets komme har også været vækstens komme for den nordiske storbank Nordea. Omsætningen i Nordens største bank steg her med ti procent, og det sikrer, at banken når op på en omsætning for halvåret, der er nogenlunde identisk med det første halvår i 2017.

Kigger man nærmere på indtægtsposterne, så er det da også primært positiv læsning i andet kvartal og knap så positiv læsning for halvåret. Her er da nemlig en lang række fald. Nettorenteindtægterne falder med ti procent til 15,8 mia. kroner, mens nettogebyr- og handelsindtægter falder med ni procent til 11,7 mia. kroner og resultat af poster til dagsværdi ryger ned med fem procent til 5,2 mia. kroner.

Det er kun takket være en markant stigning i »andre driftsindtægter« fra 298 mio. kroner til tre mia. kroner, at status quo i de samlede indtægter bliver opretholdt. Her står der efter årets første seks måneder 36,2 mia. kroner.

»I kvartalet har vi set tegn på øget forretningsaktivitet på nogle af vores kernemarkeder, udlånet har stabiliseret sig og stiger i visse sektorer, og vores kapitalmarkeds- og rådgivningsaktiviteter viser et godt momentum. Opsparingsrelaterede gebyrer og provisioner er dog fortsat udfordret, og marginalerne på udlån til privatkunder er stadig under pres,« siger Nordea-topchef Casper von Koskull i regnskabsmeddelelsen.

Omkostninger daler

I oktober sidste år annoncerede Nordea en omfattende spareplan, der blandt andet betød, at 4.000 ud af de dengang 32.000 medarbejdere skulle fyres, og det begynder nu at kunne ses i regnskabet. Ved udgangen af juni er bankens medarbejderstab nede på 29.300, og omkostningerne er således faldet med syv procent for halvåret til 17,6 mia. kroner. Og da de generelle opsving i de nordiske økonomier og en tilsyneladende god kvalitet i bankens lånebog samtidig betyder tilbageførsler af nedskrivninger på 740 mio. kroner, ser man en ganske betydelig vækst på bundlinjen.

Resultatet efter skat øges med hele 20 procent til 14,2 mia. kroner. Det betyder, at forrentningen af egenkapitalen stiger fra 9,9 procent til 12 procent, og man overgår dermed for første gang i et stykke tid Danske Bank, der i går kunne præsentere en overskudsgrad for halvåret på 11,9 procent.

»Vi ser tegn på et øget momentum på tværs af vores forskellige forretningsaktiviteter både blandt erhvervs- og privatkunder. Vi leverer på omkostninger, compliance, kapital og kreditkvalitet,« siger Casper von Koskull.

Indtægter under pres

Storbanken fastholder sin forventning om et højere helårsresultat i 2018 end i 2017, omend der bliver filet lidt på tidligere tiders forventninger til indtægterne. Nordea startede året med at forvente »lidt højere« indtægter i 2018 end året før, hvilket man ikke længere gør. Så det er på omkostningssiden, at man skal indhente det »tabte«.

»Selv om vi forventer en beskeden vækst resten af året, ventes de tilbagevendende indtægter i 2018 ikke at nå niveauet for 2017 som følge af et svagere første halvår 2018, men vi forventer fortsat at rapportere et højere nettoresultat i 2018 end i 2017,« skriver banken i ledelsesberetningen.