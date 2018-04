Nordea: Opsvinget ses fortsætte i moderat tempo

Dansk økonomi vil formentlig fortsat nyde godt af et moderat økonomisk opsving i de kommende par år. Det vurderer Nordea, der har finjusteret sine estimater i den seneste prognose, og blandt andet ser lidt lavere ledighed, men også marginalt lavere vækst end i sin seneste prognose fra december.

Der er dog tale om små justeringer.

Væksten i bruttonationalproduktet ventes nu at lande på 1,8 pct. i år mod tidligere estimeret 1,9 pct. Forventningerne til 2019 er uændret en vækst på 1,7 pct.

Tempoet i det igangværende opsving er mere moderat end før finanskrisen, og det skyldes, at virksomhedernes investeringsaktivitet er steget langsommere, ligesom virksomhederne ikke gældsætter sig i samme grad som tidligere, påpeger Nordea. Desuden har husholdningerne trods en betydelig vækst i indkomsterne kun øget forbruget moderat og i stedet nedbragt gælden.

»Hvorvidt, disse opsparede reserver på et tidspunkt bliver vekslet til en højere økonomisk aktivitet, er på nuværende tidspunkt usikkert. Men de betyder, at opsvinget denne gang er mere langtidsholdbart og derfor også mere modstandsdygtigt over for udefrakommende forstyrrelser«, vurderer Nordea i prognosen - Economic Outlook.

Der er dog stadig risici, vurderer Nordea og peger på en voksende protektionisme, som i værste fald kan føre til en opbremsning i eksporten.

GODE TIDER I HUSHOLDNINGERNE

For husholdningerne er tiderne netop nu gunstige. Lave renter, stigende friværdier og formuer samt stigende beskæftigelse er blandt de faktorer, der har løftet husholdningernes købekraft, konstaterer Nordea, der regner med, at privatforbruget vil vokse med 2,0 pct. og 2,1 pct. henholdsvis i år og næste år. Det er uændret i forhold til decemberprognosen.

Nordea har til gengæld finjusteret sine estimater for bruttoledigheden. Banken venter nu 106.000 bruttoledige i år og 98.000 næste år, hvilket er henholdsvis 2000 og 3000 færre end i december.

Den samlede beskæftigelse ventes at stige med yderligere 60.000 personer frem mod udgangen af 2019, hvilket vil presse arbejdsløsheden helt ned i 3,6 pct.

»Den fortsatte fremgang i beskæftigelsen og en opbremsning i tilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft forventes samtidig at medvirke til lidt større lønstigninger«, skriver Nordea.

Imens er inflationen stadig afdæmpet. Nordea har sænket estimatet for stigningen i forbrugerpriserne til 0,9 pct. i år fra tidligere estimeret 1,2 pct. Til næste år venter banken en prisstigningstakt på 1,4 pct. mod estimeret 1,5 pct. i december.

/ritzau/FINANS