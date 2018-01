Nordea og Danske Bank opruster på etikken

Finanskrisen ramte Danske Bank hårdt. Overskuddet faldt fra 15 mia. kroner i 2007 til en mia. kroner i 2008, og værdien af Danske Bank var på to år faldet fra ca. 170 mia. kroner til 25 mia. kroner i marts 2009.



I foråret 2017 kunne Berlingske afsløre, at banken havde haft store udfordringer med en estisk filial og omfattende hvidvask. Senest har sagen bredt sig til at omfatte en filial i Litauen, ligesom banken i slutningen af december valgte at acceptere en dansk bøde på 12,5 mio. kroner, efter at den var blevet politianmeldt for brud på hvidvaskregler.



Nordea kom ud i et enormt stormvejr i foråret 2016 efter afsløringer af bankens rolle i de såkaldte Panama Papers. Nordeas filial i Luxembourg stod bag hundredvis af selskaber i skattelyet Panama, hvor anonyme selskaber er storindustri. Banken fik i december 2017 en 15 mio. kroner stor bøde af tilsynet i Luxembourg.