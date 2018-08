Nordea og Danske Bank freder filialer

Det skriver Børsen.

Tilbage i juli sagde chefen for Jyske Bank, Anders Dam, at der ikke lukkes flere filialer til og med udgangen af 2020. Nordea har siden 2012 mere end halveret antallet af filialer, og det ser ud til at være slut nu.

- Vi har ingen konkrete planer lige nu, om at reducere antallet af filialer, da vi ligger fornuftigt i forhold til den kundeefterspørgsel, der er. Jeg vil ikke underdrive vigtigheden af at være fysisk tilstede, da den fysiske tilstedeværelse er ligeså vigtig som den digitale, siger bankdirektør med ansvar for privatkunder i Nordea til Børsen.

Tilbage i 2012 havde Danske Bank 228 filialer mod nu 95.

/ritzau/FINANS