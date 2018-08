Nordea kan sætte endnu et flueben inden flytning til Finland

Nordea er i fuld sving med at flytte sit hovedsæde fra Sverige til Finland, og i den forbindelse har Den Europæiske Central Bank, ECB, givet Nordea lov til at fortsat at anvende egne modeller til at beregne risikovægtede eksponeringer i en overgangsperiode.

Det oplyser banken fredag.

Ved at flytte fra Stockholm til Helsinki, kommer storbanken til at »bo« i bankunionen, og derfor er det ikke bare en fysisk flytning, der er tale om - også en række ny regler skal følges. Og hos Nordea venter man, at de nye regelsæt vil være endelig på plads i slutningen af 2019.

»I overgangsfasen vil afgørelsen fra ECB reducere den forventede egentlige kernekapitalprocent i fjerde kvartal 2018 til cirka 15,5 og reducerer tilsvarende det tilhørende overgangskrav til egentlig kernekapital til cirka 13,7 pct. (hvoraf 3 pct. vedrører søjle 2),« skriver Nordea om afgørelsen.

Kapitalbufferen forventes at være stort set uændret nominelt set. Nordea regner med at kunne fortælle om de endelige kapitalkrav efter 1. oktober 2018.

»Nordea er fortsat lige så stærkt kapitaliseret, og Nordeas kapital- og udbyttepolitik forbliver uændret. Afgørelsen ændrer ikke Nordeas forretningsmodel eller risikoprofil, og Nordea vil fortsat fokusere på at bevare sin AA-rating efter flytningen af hovedsædet,« oplyser banken.