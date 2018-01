Nordea: Går Sverige med i bankunion flytter vi måske tilbage

Nordea er på vej til at flytte hovedkvarteret til Helsinki fra Stockholm, men går den svenske regering med i EU's bankunion, vil banken overveje at flytte tilbage.

Det siger Nordeas næstformand, Lars G. Nordström, til den svenske erhvervsavis Dagens Industri.

Bankunionen var det mest vigtige element i forhold til at flytte, fortæller næstformanden, der dog samtidig peger på, at det uanset hvad ikke vil være et tema på kort sigt, da det tager flere år at komme med i bankunionen.

Lars G. Nordström siger i samme ombæring, at en flytning til Helsinki ifølge hans vurdering er fornuftig for de fleste aktionærer.

Banken har valgt at flytte på grund af nye afgifter rettet mod den svenske finanssektor, der skal polstre statskassen til fremtidige bankkriser.

Nordea har tidligere meldt ud, at flytningen kan give besparelser på 1,1-1,3 mia. euro opgjort til nutidsværdi. Flytningen er efter planen afsluttet i oktober 2018.

Beslutningen om at flytte til Helsinki skal dog klappes endeligt af med aktionærerne på en generalforsamling i marts.

/ritzau/FINANS