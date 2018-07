Nordea-direktør i skjult optagelse: »Fagforeningsarbejde kan med sidestilles terrorisme«

En Nordea-direktør er kommet i modvind efter en uheldig sammenligning og et efterfølgende læk. Nu kræver man, at Google skal afsløre ophavsmanden bag lækket.

Du ved aldrig, hvornår du bliver optaget. Det har Nordeas chef for den baltiske division Luminor, Erkki Raasuke, måttet sande, efter at en videooptagelse af ham er blevet lækket. Det er selv sagt ikke umiddelbart flatterende udtalelser, som direktøren kommer med i videoen, ellers ville det næppe være blevet en historie, som flere svenske medier nu bringer.

Optagelsen skete i kølvandet på, at Nordea og norske DNB slog deres baltiske aktiviteter sammen i virksomheden Luminor i fjor. Det skete under store protester fra medarbejderne - blandt andet demonstrerede de estiske medarbejdere foran Nordeas hovedkvarter i Stockholm og krævede retten til at tegne overenskomst.

Så trådte Erkki Raasuke ellers i aktion på et møde, som blev optaget i det skjulte af en af mødedeltagerne og efterfølgende lækket til tusindvis af ansatte. Direktøren fik blandt andet sagt, at fagforeningsarbejde var at sidestille med terrorisme, og så fik han også lige kritiseret den kvindelige tillidsrepræsentant for hendes udseende og hårfarve.

Men det stopper ikke her. For efter at videoen blev lækket, gik Erkki Raasuke til landsretten i Tallinn og krævede, at Google skulle oplyse identiteten på vedkommende, der havde lækket videoen. Tidligere i år valgte domstolen så at gå ud ad den vej, for Google er af retten blevet afkrævet identitetsoplysningerne på ophavspersonen. Hvorvidt Google går med til dette, står ifølge de svenske medier endnu uklart.

Det er ikke første gang, at Nordea og fagforeninger er i modstrid med hinanden. Det skete også, da den nordiske storbank valgte at flytte sit hovedkvarter i Stockholm til Helsinki. Det er heller ikke første gang, at en Nordea-direktør er kommet med udtalelser, der vækker stor opsigt i medierne. Sidste gang kom i forbindelse med et portræt af bankens HR-direktør i Børsen, hvor hun kom til at nævne Hitler.