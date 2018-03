Nordea-aktionærerne har talt: Banken flytter hovedkvarter til Finland

Det står klart efter en afstemning på bankens generalforsamling torsdag i Stockholm, hvor 96-97 pct. af aktionærerne stemte for beslutningen. Mindst to tredjedele af aktionærerne skulle stemme ja, for at flytningen kunne blive en realitet.



Ud af samtlige aktionærer var 56,7 pct. repræsenteret ved generalforsamlingen, skriver nyhedsbureauet Direkt.

Det var i sin tid utilfredshed med nye bankafgifter i Sverige, som fik Nordea til at lufte flytteplanen. Den svenske regering har arbejdet på nye afgifter, der skal polstre statskassen til fremtidige bankkriser, og det var Nordea ikke tilfreds med.

Derudover har et medlemskab af EU's bankunion, som er muligt i Finland, også været fremført som et argument.



Nordea har oplyst, at den vil kunne spare 0,9-1,2 mia. euro ved flytningen, men på torsdagens generalforsamling sagde bestyrelsesformand Björn Wahlroos, at gevinsterne kan blive større.

Nordea har tidligere meldt ud, at flytningen efter planen vil være gennemført i oktober.