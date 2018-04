Ni ud af ti nye kryptovalutaer er svindel eller spild af penge

Den nye verden af digitale valutaer, kryptovalutaer, er højest usikker for investorerne at bevæge sig ind i. Og ikke kun på grund af risikoen for kursfald. En undersøgelse fra analyse- og rådgivningsvirksomheden Satis Group konkluderer, at 81 procent af forsøgene på at etablere en ny kryptovaluta er ren svindel. Dertil kommer, at yderligere 11 procent aldrig bliver realiseret, så kun otte procent af forsøgene reelt bliver til noget.

Analysen er fokuseret på de såkaldte ICO, Initial Coin Offering, som kan sammenlignes med et forsøg på at børsnotere en virksomhed. Til forskel fra virksomheden beder initiativtagerne til en ICO investorerne om penge til at etablere en valuta, der endnu ikke eksisterer. Og en anden forskel er, at området ikke er reguleret af finansielle tilsyn.

Ikke desto mindre tiltrækker kryptovalutaer i kølvandet på himmelstræbende kurser - og tilsvarende fald - i kryptovalutaer som Bitcoin investorer til at sende store beløb i retning af de digitale valutaers kravlegårde. I 2017 genererede ICO'er i omegnen af 34 milliarder danske kroner, skriver erhvervsmediet DI.se i Sverige, hvor finanstilsynet har advaret.om, at der for privatpersoner er store risici forbundet med de nye valutaformer.

»Den seneste hurtige stigning i antallet af ICO'er såvel som værdien af ​​dem kan tiltrække usædvanlige spillere. Disse spillere har ingen interesse i at fuldføre ethvert projekt, men søger bare offentlige penge,« skriver det svenske finanstilsyn.

Et velkendt eksempel på et svindelnummer forklædt som ICO er amerikanske Plexcorps, som lovede 13 gange pengene igen på bare 29 dage til dem, der investede i Plexcoin. Angiveligt lykkedes det bagmændene at tiltrække, hvad der svarer til cirka 90 millioner danske kroner fra tusindvis af investorer, der ikke fik noget for pengene, og sagen er endt ved retten i New York.

»At det viser sig at være et fupnummer, er den største risiko, du tager som en privat investor. Men også med seriøse spillere er der en stor risiko, når startups, der finansierer sig gennem ICO, skal klare udfordringerne i skalerbarhed og tekniske vanskeligheder,« siger Claire Ingram Bogusz, der undersøger kryptovaluta Stockholms Skole for Økonomi.

Der er gjort flere forsøg på at regulere markedet for kryptovaluta med totalforbud i Kina og Sydkorea som de mest vidtgående.