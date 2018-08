Nationalbanken: Vi mangler stadig ét opgør efter finanskrisen

Nationalbanken opfordrer på ny til at få bygget et mere solidt forsvarsværk i den danske finanssektor, mens der fortsat er økonomisk gode tider. Denne gang er det realkreditsektoren, som Nationalbanken vil sætte fokus på, for at undgå at skatteyderne skal have penge op af lommen, når den næste krise rammer.

Foto: Liselotte Sabroe