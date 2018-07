Minister: Danske Bank er fortsat på krogen trods hvidvask-donation

Det skriver Avisen.dk.

Ministeren understreger, at det ser ud til, at banken har handlet ulovligt, og donationen ændrer ikke på, at myndighederne fortsat undersøger bankens rolle.

Er Danske Banks donation en form for tilståelse af, at der er foregået noget ulovligt?

- Det er i hvert fald en erkendelse af, at Danske Bank ikke kan beholde pengene. Når der er foregået hvidvaskning, som efter alt at dømme har været dybt ulovligt og af et kæmpemæssigt omfang, så kan det ikke være rigtigt, at pengene skal blive i banken. Det ville være et meget stort problem, og det er jeg glad for, at banken er enig i, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) til Avisen.dk

- Det betyder selvfølgelig ikke, at Danske Bank nu er sluppet af krogen, og at myndighederne ikke fortsat undersøger, hvilke juridiske muligheder der er for at rejse sag mod Danske Bank. Det gør de. Men isoleret set er det positivt, at banken erkender, at de ikke kan beholde de penge.

Men hvis banken ikke har gjort noget ulovligt - og den er endnu ikke dømt for noget - hvorfor er det så et problem, at den beholder pengene?

- Jeg har ikke autoriteten til at afgøre, hvad der er ulovligt, men det ser ud til, at der er foregået noget, som er dybt ulovligt. Jeg hører heller ikke Danske Bank bestride, at det, der er foregået, både har været forkert og ulovligt.

Hvis pengene er tjent på illegale aktiviteter, er det så Danske Bank, der skal bestemme, hvad pengene skal bruges til, eller er det samfundet, der skal udstede en bøde?

- I det omfang, der kan udstedes en bøde, vil vi selvfølgelig gøre det, og min holdning er, at det, der er sket, burde straffes. Men det er op til domstolene. Jeg synes, det burde være sådan, at der blev udstedt meget store bøder, og jeg ved, myndighederne arbejder på at undersøge mulighederne for det.

Danske Bank oplyser onsdag, at bankens bruttooverskud i Estland fra de mistænkelige transaktioner var på omkring 1,5 mia. kr. i perioden 2007-2015.