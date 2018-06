Milliarderne ruller ind, men Danske Banks topledelse mister indflydelse

"Det var helt nyt at sidde på en scene på en festival. (...) Dette er jo én af flere kanaler, hvor vi kan komme i dialog med folk," lød svaret fra Danske Banks topchef Thomas F. Borgen til Børsen på årets Heartland Festival. Samtidig er han en chef med udfordringer, efter at Berlingske sidste år afdækkede, hvordan banken var indblandet i hvidvask for milliarder gennem bankens baltiske filialer. Ifølge eksperter har miseren afspejlet sig i årets magtanalyse, hvor både Borgen og bankens formand, Ole Andersen, daler markant. Men vejen frem kan være at komme i øjenhøjde, lyder kalkulen fra en ekspert.

Hvilke personlige omkostninger havde skandalen haft for ham? En lummer hede havde lagt sig over det halvfyldte cirkustelt på årets Heartland-festival.

Mod et bagtæppe af blade agerede Rune Lykkeberg talerør for publikum, som kunne sende spørgsmål til manden i den varme stol: Danske Banks topchef Thomas F. Borgen. En topchef der over det seneste år har fået adskillige ridser i renomméet efter at landets største bank blev impliceret i en sag om hvidvask for milliarder.

Men hvad det har kostet topchefen. Det vender vi tilbage til.

Skandalen har da også lavet buler i den 54-årige nordmands omdømme, hvor han senest har taget et styrtdyk i årets magtanalyse med et hop fra den ottende mest magtfulde i Danmark til nummer 17. Det hele sker til trods for, at banken i 2018 leverede et rekordregnskab med 20,9 mia. kroner til bundlinjen.

»Det er ret markant, som Borgen falder tilbage. Det siger jo ikke noget om deres performance, som går fantastisk - men det siger måske noget om deres renommé, i forhold til at håndtere de sager, der er omkring Baltikum,« vurderer Martin Jes Iversen, der er lektor ved CBS og ekspert i erhvervshistorie.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvidvask i Danske Bank Berlingske afslørede i september i fjor, at 18 mia. kr. fordelt på 16.000 transaktioner mellem 2012 og 2014 var strømmet gennem fire konti i Danske Bank Estland. Kontiene var kontrolleret af regimet i Aserbajdsjan. Pengene kom bl.a. fra ministerier og statskontrollerede selskaber i Aserbajdsjan. Modtagerne af pengene var bl.a. fremtrædende europæiske politikere, embedsmænd, kulturpersonligheder og lobbyister. Desuden strømmede penge til selskaber i skattely og forhandlere af luksusvarer. Det viste data, som Berlingske havde fået adgang til og delt med journalistorganisationen OCCRP og medier verden over. Sagen viste, at Danske Bank havde brudt hvidvaskreglerne ved ikke at kontrollere kundernes identitet eller overvåge transaktionerne. Berlingske har i mere end et år afdækket formodet hvidvask i Danske Banks estiske og litauiske filialer. Ud over Aserbajdsjans regime har bl.a. den russiske efterretningstjeneste, FSB, samt præsident Putins familie ejet lyssky selskaber med konti i banken. I begyndelsen af april fratrådte bankdirektør Lars Mørch som konsekvens af sagen. Banken har iværksat omfattende under­søgelser, der ventes færdige i september. Tilbage i maj fik Danske Bank yderligere kritik i en afgørelse fra Finanstilsynet, der, foruden en række påbud, stiller krav om at banken satte yderligere 5 milliarder til side som følge af sagen. Finanstilsynets rapport er efterfølgende blevet kritiseret af den interne whistleblower i Danske Bank, der alarmerede om de suspekte transaktioner tilbage i 2013. Danske Bank arbejder i dag på en intern undersøgelse, der forventes afsluttet senere på året. Læs mere om » Diktaturets Danske Bank« her

Borgen er ikke alene

Efter Berlingske i fjor afdækkede, hvordan milliarder tilsyneladende var hvidvasket gennem Danske Bank, har sagen kastet tråde til styret i Aserbadsjan, suspekte betalinger til politikere, Putin-familien og Ruslands efterretningstjeneste FSB.

Hjemme i Danmark har banken iværksat en intern undersøgelse, alt imens Finanstilsynet har givet både påbud og en regning i milliardklassen.

Borgen er heller ikke den eneste, der daler i årets magtanalyse, hvor bankens formand, Ole Andersen, følger trop med springet fra nummer 17 til 25. Hele affæren har sat spor i Danmarks største bank, og ifølge Flemming Poulfelt, der er professor i strategi og management ved CBS, stikker det dybere end den norske topchef.

»Det er hele topledelsen, der får et hug for ikke at have haft ordentligt styr på tropperne. Samtidig er der stadig usikkerhed omkring, hvem der har vist hvad,« forklarer han, og henviser til potentielle problematikker i forbindelse med den interne undersøgelse som forfattes af bankens egen advokat.

»Der er måske også nogle, der siger: 'Jamen, sætter man virkelig den, der vogter fårene, til også at lave undersøgelsen?'«

»Det er ikke normalt for en topchef, at stille sig op på en festival«

Tilbage på Heartland svarer Borgen beredvilligt. For hvilke personlige omkostninger har det haft?

»Det er klart, at det gør ondt på mig. Som koncernchef er man godt betalt, og man må tåle, at personfokusering er en del af arbejdet. Og så må man se fremad. Min opgave er nu at sørge for, at vi lærer af det her, og at jeg sætter min person til side og gør, hvad der er bedst for organisationen,« lød det på klingende norsk.

Inden topchefen forlader scenen, har han og Lykkeberg rundet alt fra, hvorvidt Borgen selv burde trække sig fra banken, til kvindelige ledere og kinesiske mobilbetalingsapps. En mand i et stormvejr, der alligevel stiller op. Spørger man Flemming Poulfelt er det en god investering.

»På mange måder tjener det til respekt, at de går ud og tager den slags dialoger i tider, hvor det er svært. Det viser, at man gemmer sig ikke i et musehul, men at man tager en dialog - om det så er på en festival, eller hvor det skal være,« siger CBS-professoren og uddyber:

»Borgen viser, at han er klar over, at det ikke er det lykkeligste budskab, som han kommer ud med, men han stiller op til en dialog omkring det. Det er ikke normalt for en topchef, at stille sig op på en festival - men everything counts.«

Luk faktaboks Udvid faktaboks MAGTANALYSEN: Sådan har vi gjort Et panel af eksperter inden for politik, medier og erhvervsliv har været med til at måle og veje de mest magtfulde personer i Danmark. Berlingskes Magtanalyse 2018 er lavet med hjælp fra et ekspertpanel bestående af blandt andre nuværende og forhenværende politikere, erhvervsfolk, kommentatorer og redaktører.

58 paneldeltagere har svaret. Svarene er indsamlet i perioden 14. til 24. maj. Panelet har fået en bruttoliste med 155 navne på magtfulde danskere, udvalgt af Berlingske med udgangspunkt i blandt andet tidligere magtanalyser, nyhedsmedier og erhvervsdatabaser.

Panelet er blevet bedt om at markere ud for hver enkelt person, hvilken magt de tillægger den pågældende. Bedømmelsen er foretaget på en skala fra et til syv, hvor et gives til en person med meget begrænset magt, og syv gives til en person med meget stor magt. Den samlede score for hver person beregnes som et simpelt gennemsnit af karaktererne. De 100 personer, der har opnået højest score, udgør top 100-listen. Respondenterne er blevet bedt om at foretage deres vurdering ud fra følgende definition af magt: Magt er muligheden for indflydelse på det danske samfunds udvikling. Kilde: Berlingske Research

