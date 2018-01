Mildt vejr sender Tryg i mål - ekstra milliard retur til aktionærer

Trygs hovedkontor i Ballerup, mandag den 9. oktober 2017. Forsikringsselskabet Tryg A/S kommer i dag, tirsdag, med årsregnskab for 2017.

Forsikringsselskabet Tryg kan notere et 2017, der er bestået. Virksomheden har tirsdag morgen præsenteret et årsregnskab, som viser en særdeles beskeden vækst i omsætningen på blot 1,4 procent. Toplinjen lander på 18 mia. kroner.

Det forsikringstekniske resultat stiger en del mere - med 17 procent - til 2,8 mia. kroner takket være blandt andet et mildt vejr i årets løb. Erstatningsudgiftningerne til vejrskader lå således på 298 mio. kroner mod normalen på 550 mio. kroner. Derudover nåede selskabet i mål med dets spareprogram, der skulle levere 750 mio. kroner.

»Samtidig har vi nået vores ambitiøse mål med en omkostningsprocent på 14, der formentlig er et af de laveste niveauer i verdenen for sammenlignelige forretningsmodeller. Vi fortsætter med at have en positiv vækst for hele koncernen, der igen primært er båret af den danske privatforretning. Og så glæder vi os over, at vi for første gang i mere end ti år på samme tid ser en positiv kundeudvikling for forretningsområderne Privat og Erhverv i alle nordiske lande,« siger topchef Morten Hübbe i regnskabsmeddelelsen.

Det er dog især privatområdet i Danmark, der leverer væksten. Præmieindtægterne fra forretningsområdet her stiger med tre procent, mens det norske problembarn fortsat volder problemer. Her faldt præmieindtægterne med 1,5 procent. På erhvervsområdet var udviklingen dog den modsatte, hvor det danske forretningsområde faldt en smule, og det norske steg en smule. Samlet faldt præmieindtægterne dog med 0,7 procent.

Milliardudbytte

Det forsikringstekniske nøgletal, combined ratio, der sætter erstatningsudgifterne i forhold til præmieindtægterne, forbedres fra 86,7 i 2016 til 84,4 sidste år.

Bundlinjen lander på 2,5 mia. kroner, hvilket er en lille stigning på 1,9 procent i forhold til året før. Det er dog en lille smule under forventningen blandt analytikerne, som ifølge estimater indsamlet af Ritzau blandt op til ni analytikere lå på 2,57 mia. kroner.

Forsikringsselskabet har dog alligevel valgt at forkæle aktionærerne med et ekstraordinært udbytte på en mia. kroner svarende til 3,31 kroner per aktie. Det er udover det allerede foreslåede udbytte på 1,60 kroner per aktie.

Tryg forventer en vækst i bruttopræmierne på 0-2 procent i 2018. Dette er dog eksklusive december måneds milliardstore opkøb af Alka, som endnu ikke er gennemført.

Tryg udvider direktionen, da forsikringsselskabet har forfremmet Johan Kirstein Brammer til kommerciel direktør.

Johan Kirstein Brammer har de seneste to år haft ansvaret for Trygs danske privatforretning, hvor han ifølge selskabet har skabt en forbedret toplinje og en bedre underliggende lønsomhed.

Herudover er Henrik Grønborg, Alkas administrerende direktør, blevet ny direktør for Privat Danmark og får samtidig ansvaret for Alka.

»Han vil, efter endelige myndighedsgodkendelser og Trygs endelige overtagelse, tiltræde jobbet. Indtil da varetager Johan Brammer ligeledes ansvaret for privatforretningen,« skriver Tryg i en meddelelse.

Det var i starten af december sidste år, at Tryg opkøbte Alka for 8,2 mia. kr.