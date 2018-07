Måling: Stort flertal går ind for strenge hvidvaskstraffe

Både bankbosserne og bankerne skal kunne straffes hårdt i tilfælde af overtrædelser af hvidvask-reglerne. Det mener et stort flertal af de adspurgte i en måling foretaget for mediet Finanswatch af analysehuset Wilke.

Målingen er foretaget før Berlingske i sidste uge kunne afsløre nye detaljer om omfanget af hvidvask i Danske Banks skandaleramte estiske filial. Men udviklingen er alligevel entydig:

67,5 pct. af de adspurgte mener, at myndighederne skal kunne afsætte direktører og bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder. Samtidig mener 58,2 pct. af de adspurgte ifølge målingen, at myndighederne også skal kunne afsætte ledende medarbejdere udover direktionen og bestyrelsen, hvis de overtræder hvidvaskreglerne.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvidvask-skandalen Finanstilsynet rettede i maj hård kritik af Danske Bank for at reagere for sent og for utilstrækkeligt i skandalen om hvidvask for milliarder af kroner gennem storbankens estiske filial. Men tilsynet fandt ikke grundlag for at udstede bøder eller politianmelde banken. Tilsynets undersøgelse blev sat i gang efter Berlingskes afsløringer i efteråret af formodet hvidvask i Danske Bank i Estland. Senere har Berlingske kunnet fortælle om en intern whistleblower, der i 2013 advarede ledelsen om mistænkelige kunder med tråde til Putin-familien og FSB (det russiske sikkerhedspoliti, red.). Efterfølgende har den whistleblower, som først advarede om hvidvasken i Danske Bank, forklaret til Berlingske, at der er mangler, misforhold og uoverensstemmelser i Finanstilsynets rapport. Bankdirektør Lars Mørch fra Danske Bank og Finanstilsynets formand, Henrik Ramlau-Hansen, tidligere bankdirektør, har begge forladt deres stillinger som konsekvens af sagen.

Analysehuset Wilke spurgte første gang danskerne om deres holdning til strammere hvidvask-regler i slutningen af september sidste år. Den nye undersøgelse for FinansWatch, der er foretaget i slutningen af juni og begyndelsen af juli, viser, at danskerne fortsat entydigt er tilhængere af strammere konsekvenser af brud på hvidvask-reglerne.

Opinionsmålingen viser, at hele 68,7 pct. af de adspurgte mener, at myndighederne i særligt grove tilfælde skal kunne inddrage en finansiel virksomheds licens og dermed lukke virksomheden. Det er en stigning fra 64,2 pct. siden september sidste år.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Det nye læk - Magnitskij-gruppen Berlingske er kommet i besiddelse af 20 nye kontoudtog fra Danske Banks hvidvaskplagede afdeling for non-residents (udenlandske kunder) i filialen i Estland. De tilhører tyve forskellige selskaber, typisk registreret i skattely med adresse i Moskva og skjulte bagmænd. De bærer navne som Diamonds Forever International Ltd., Argenta Systems Ltd., Megacom Transit Ltd., Castlefront LLP, og Jawdom Services Corp. I alt strømmede 28 mia. kr. gennem kontiene i de perioder, Berlingske har adgang til – det drejer sig om forskellige perioder mellem 2007 og 2015. Dette beløb er konservativt – eksempelvis er transaktioner, der går gennem flere selskaber, kun talt med én gang. Alle kontiene har transaktioner, der kan spores tilbage til den såkaldte Magnitskij-sag, hvor store skatteindtægter blev stjålet af russiske kriminelle. Sagen har ført til internationale sanktioner mod fremtrædende russere.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti blev sidste år enige om at styrke indsatsen mod hvidvask i den finansielle sektor. Som en del af aftalen lød det, at aftalepartierne ønskede at skærpe kravene til ledelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper-reglerne), sådan at overtrædelser af hvidvasklovgivningen indgår i Finanstilsynets i bedømmelsen af topledelsen.

Offentligheden og myndigheders fokus på hvidvask har det seneste år især været præget af en række afsløringer suspekte transaktioner gennem Danske Banks estiske filial. Få et overblik over den vidtrækkende hvidvask-skandale her.