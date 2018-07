Måling: Hvidvasksag svækker Danske Banks troværdighed markant

I mere end et år har Berlingske lag for lag afdækket hvidvask-skandalen i Danske Bank.

Landets største bank, Danske Bank, har lidt et alvorligt troværdighedstab i forbindelse med skandalen om hvidvask for milliarder gennem storbankens estiske filial.

En ny opinionsmåling foretaget blandt 1.024 repræsentativt udvalgte danskere af analysehuset Wilke for mediet FinansWatch viser, at godt otte ud af ti af de adspurgte mener, at hvidvasksagerne har skadet Danske Banks troværdighed.

Ifølge undersøgelsen mener 50,1 pct. af de adspurgte, at sagerne om hvidvask har svækket bankens troværdighed i meget høj grad. 20,1 procent vurderer, at sagerne om hvidvask i Danske Bank har svækket bankens troværdighed i høj grad.

12 pct. af de adspurgte svarer »i mindre grad«, mens blot 8,5 pct. vurderer, at sagerne slet ikke har svækket bankens troværdighed. 9,2 pct. ved ikke, om hvidvask-sagerne har skadet bankens troværdighed.

»Det er en krise, der er ude af kontrol, og kriser ude af kontrol har det med at blive selvopfyldende i forhold til, hvilke konsekvenser sagen får,« siger Lars L. Nielsen, direktør i rådgivningsvirksomheden Nielsen Network, til FinansWatch.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvidvaskskandalen Finanstilsynet rettede i maj hård kritik af Danske Bank for at reagere for sent og for utilstrækkeligt i skandalen om hvidvask for milliarder af kroner gennem storbankens estiske filial. Men tilsynet fandt ikke grundlag for at udstede bøder eller politianmelde banken. Tilsynets undersøgelse blev sat i gang efter Berlingskes afsløringer i efteråret af formodet hvidvask i Danske Bank i Estland. Senere har Berlingske kunnet fortælle om en intern whistleblower, der i 2013 advarede ledelsen om mistænkelige kunder med tråde til Putin-familien og det russiske sikkerhedspoliti FSB. Efterfølgende har den whistleblower, som først advarede om hvidvasken i Danske Bank, forklaret til Berlingske, at der er mangler, misforhold og uoverensstemmelser i Finanstilsynets rapport. Bankdirektør Lars Mørch fra Danske Bank og Finanstilsynets formand, Henrik Ramlau-Hansen, tidligere bankdirektør, har begge forladt deres stillinger som konsekvens af sagen.

Målingen er foretaget før Berlingske i sidste uge kunne afsløre nye detaljer om omfanget af hvidvask i Danske Banks skandaleramte estiske filial.

Analysehuset Wilke foretog en tilsvarende måling for Finanswatch om deres holdning til Danske Banks hvidvasksag i slutningen af september sidste år. Den nye undersøgelse viser, at bankens troværdig i perioden er blevet yderligere svækket set med danskernes øjne.

Til sammenligning mente 35,1 pct. og 28,4 pct. af de adspurgte, at bankens troværdighed er blevet svækket i meget høj grad og høj grad, da de blev spurgt om emnet i september sidste år.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Det nye læk - Magnitskij-gruppen Berlingske er kommet i besiddelse af 20 nye kontoudtog fra Danske Banks hvidvaskplagede afdeling for non-residents (udenlandske kunder) i filialen i Estland. De tilhører tyve forskellige selskaber, typisk registreret i skattely med adresse i Moskva og skjulte bagmænd. De bærer navne som Diamonds Forever International Ltd., Argenta Systems Ltd., Megacom Transit Ltd., Castlefront LLP, og Jawdom Services Corp. I alt strømmede 28 mia. kr. gennem kontiene i de perioder, Berlingske har adgang til – det drejer sig om forskellige perioder mellem 2007 og 2015. Dette beløb er konservativt – eksempelvis er transaktioner, der går gennem flere selskaber, kun talt med én gang. Alle kontiene har transaktioner, der kan spores tilbage til den såkaldte Magnitskij-sag, hvor store skatteindtægter blev stjålet af russiske kriminelle. Sagen har ført til internationale sanktioner mod fremtrædende russere.

Kenni Leth, pressechef i Danske Bank, henviser i et skriftligt svar til FinansWatch, til den undersøgelse om sagen, som banken ventes at offentliggøre til september:

»Vi har allerede gjort en række tiltag, og i dag arbejder næsten 1000 medarbejdere direkte med dette område. Vi har grundige og omfattende undersøgelser i gang, som bl.a. skal sikre, at vi får draget den nødvendige læring, og at noget lignende aldrig kommer til at ske igen. Som vi har sagt tidligere, vil bestyrelsen træffe beslutning om eventuelle yderligere konsekvenser og tiltag, når vi konkluderer på undersøgelserne – senest i september.«