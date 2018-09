Live-blog: Danske Banks skæbnedag i hvidvaskskandalen

Danske Banks bestyrelsesformand Ole Andersen (th.) præsenterer i dag konklusionerne fra bankens egen undersøgelse af omfanget af hvidvaskskandalen, som Berlingske begyndte at afdække for halvandet år siden.

»Det bliver en omfattende undersøgelse, da omfanget af problemerne i Estland er meget større, end vi har haft nogen som helst anelse om. Det er værre end frygtet.«

Sådan lød det for et år siden, da Danske Bank-topchef Thomas Borgen fortalte Berlingske, at landets største bank søsatte sin egen undersøgelse af hvidvaskskandalen. En skandale, som Berlingske allerede begyndte at afdække et halvt år forinden. Denne onsdag præsenterer landets største bank så konklusionerne af den undersøgelse.

