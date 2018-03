Letland forbyder stråmandsselskaber i kampen mod hvidvask

Letlands premierminister Maris Kucinskis meddeler nu, at landet vil forbyde stråmandsselskaber for at komme omfattenede hvidvaskproblemer til livs.

Den lettiske finansverden er ude i noget af et stormvejr for tiden, og i jagten på at finde en sikker havn vil landets premierminister ifølge Reuters nu forbyde et af de værktøjer, som kriminelle bagmænd bruger til at hvidvaske penge med.

Ny lovgivning skal således forbyde brugen af stråmandsselskaber i Letland, som ellers har været særdeles udbredt i det baltiske land, hvis finanstilsyn har registreret mere end 26.000 af disse selskaber. De kan bruges til at tilsløre de sande ejere af aktiver. Og det har været omdrejningspunktet i de mere end ti banker i landet, der hovdsageligt beskæftiger sig med »non-resident customers«, altså ikke-lettiske kunder. Der har ofte været tale om russiske kunder, som har gjort brug af disse stråmandsselskaber til at føre penge uden om de økonomiske sanktioner mod Rusland.

Det har blandt andet givet sig til udslag ved, at indlån fra de udenlandske kunder ved udgangen af sidste år tegnede sig for cirka 40 procent af det det samlede indlån i det lettiske banksystem.

Metode brugt i Danske Bank-sag

Stråmandsselskaber har i øvrigt også været et centralt element i den estiske hvidvask-skandale, som Danske Bank har været involveret i, og som Berlingske over det seneste år har afdækket omfanget af. Berlingske har her beskrevet, hvordan milliarder løb gennem konti i Danske Bank Estland tilhørende mistænkelige selskaber, der angiveligt var kontrolleret af Putin-familien og den russiske efterretningstjeneste FSB samt diktaturet i Aserbajdsjan.

Alt imens kæmper den lettiske premierminister med at genoprette tilliden til landets finanssektor, hvor to store sager for alvor har truet med at hive gulvtæppet væk under bankvæsenet.

Letlands tredjestørste bank ABLV blev i sidste måned beskyldt for systematisk hvidvask blandt andet for firmaer, der har været sat i forbindelse med Nordkoreas missilprogram. Det medførte amerikanske trusler om sanktioner, og derfor bad banken om en halv milliard dollar i redningspakke fra den lettiske statskasse. Men banken meddelte i sidste uge, at man ville søge om en frivillig likvidation.

Kort forinden blev Letlands nationalbankdirektør, Ilmars Rimsevics, anholdt med anklager. Årsagen til anholdelsen var, at landets antikorruptionsenhed (KNAB) mener, at Rimsevics skal have forsøgt afpresning for mere end 100.000 euro - svarende til 740.000 kroner. Efterfølgende hævdede Ilmars Rimsevics, at mistanken mod ham var fabrikeret af banker, der ville have ham væk fra sin nøglerolle i Letlands bankvæsen.