Lars Rohde med ny advarsel: Banker bør lægge endnu flere milliarder til side

Hvis risikoopbygningen fortsætter i den nuværende takt, forventer Lars Rohde, direktør for Nationalbanken og formand for det Systemiske Risikoråd, i løbet af 2018 at henstille om en yderligere forøgelse af buffersatsen med 0,5 pct.

Selv om erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er direkte modstander, kan han for anden gang i løbet af kort tid blive tvunget til at øge kriseberedskabet i de danske banker.

Der er tale om den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer i bankerne. Det er formanden for Det Systemiske Risikoråd samt direktør for Danmarks Nationalbank, Lars Rohde, der igen råber vagt i gevær ved at sige, at der kan blive brug for mere kriseberedskab i bankerne.

I en netop udsendt meddelelse fra Det Systemiske Risikoråd vurderer rådet, »at grundlaget for en buffersats på 0,5 pct. fortsat er til stede. Hvis risikoopbygningen fortsætter i den nuværende takt, forventer rådet i løbet af 2018 at henstille om en yderligere forøgelse af buffersatsen med 0,5 pct.«.

Det vil betyde, at finanssektoren i Danmark vil skulle polstre sig yderligere med omkring syv milliarder kroner. Pressemeddelelsen kommer, efter at rådet har holdt sit 21. møde. Rådet skriver, at vedvarende lave renter kombineret med en god økonomi øger risikoen for at blandt andet bankerne tager for meget risiko.

Den kontracykliske kapitalbuffer er et redskab, der blev introduceret på internationalt plan efter finanskrisen for at mindske en kommende krises omfang, når økonomien vender og vi igen ryger ind i dårligere tider.

Ideen er, at bankerne skal sætte lidt ekstra til side i gode tider, og de penge kan så blive frigjort, når krisen rammer. Derved kan bankerne fortsætte udlån til private og virksomheder.

Med direktør for Danmarks Nationalbank Lars Rohde i spidsen kom Det Systemiske Risikoråd tilbage i december med en anbefaling om, for første gang at aktivere den kontracykliske kapitalbuffer.

Det endte Brian Mikkelsen med at gøre, så bufferen bliver fastsat til 0,5 pct. med virkning fra udgangen af marts 2019.

Efter mandagens møde anbefaler rådet desuden en gradvis forøgning af bufferen på Færøerne. Den skal ifølge rådet øges fra én til tre pct.