Læs fredagens business-kalender

Erhverv



06:00 Nye tal for udbuddet på boligmarkedet

Boligsiden.dk offentliggør i dag nye tal over udbuddet på boligmarkedet per 1. marts. Tallene viser udviklingen i udbuddet fordelt på landets regioner og de tre boligtyper villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger.

Se de seneste tal fra Boligsiden.dk her

Kontakt: Birgit Daetz, kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk

tlf: 21210284

email: bcd@boligsiden.dk

08:00 Nye tal for ledighed

Danmarks Statistik kommer i dag med nye tal for ledigheden. Det er tallene for januar 2018, der offentliggøres klokken 08.00.

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: Migatronic, PARKEN Sport & Entertainment

Peers: FLSmidth (Lafargeholcim, Q4)

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Arbejdsløsheden (md.), januar 2018

- Boligstøtte, december 2017

Udland:

- 0.30: Japan: Arbejdsløshed, jan

- 10.00: Italien: BNP-vækst (endelig), Q4

- 11.00: Eurozonen: Producentpriser, jan

- 16.00: USA: Michigan-tillidsindeks (endelig), feb

Øvrigt:

-16.00: Danmark: Nationalbankens valutareserve

08:00 EU's brexit-forhandler besøger Danmark

EU's brexit-forhandler Michel Barnier besøger i dag og i morgen Danmark. Han er ansvarlig for forhandlingerne med Storbritannien i forbindelse med landets udmeldelse af EU.

I dag skal han blandt andet mødes med Folketingets Europaudvalg klokken 08.00, mens han i morgen besøger Thyborøn. Her skal han møde danske fiskere, som er afhængige af adgang til britisk farvand til fiskeri.

Bekymret EU-forhandler advarer briter igen: Klokken tikker

Sted: København K, Lokale 1-133

Region: Hovedstaden

09:30 Ministre præsenterer vækstplan for life science

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) præsenterer i dag regeringens vækstplan for dansk life science. Pressemødet finder sted klokken 09.30 hos Lundbeck.

Sted: Valby, Ottiliavej 9

Region: Hovedstaden

Kontakt: René Gyldensten, pressechef i Erhvervsministeriet

tlf: 91 33 70 15

email: rgy@em.dk

13:30 Miljø- og fødevareministeren er vært for World Food Summit

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er vært for World Food Summit – Global Strategic Partnership. På mødet skal folk i partnerskabet diskutere en strategi for at mobilisere aktører rundt om i verden for at sikre bedre mad til flere mennesker og understøtte de globale målsætninger i FNs bæredygtighedsmål for 2030 i forhold til udfordringer med fødevarer, sundhed og miljø. Arrangementet vil finde sted i Københavns Madhus. For pressedeltagelse kontakt Ming Ou Lü

Sted: København V

Region: Hovedstaden

Kontakt: Ming Ou Lü

tlf: 2077 0459

email: minol@mfvm.dk

Gruppemøder

09.00 - 10.00 Radikale Venstre, 2-009

Sted: København, Christiansborg

Region: Hovedstaden

Kriminalia

11:00 HK'er kæmper mod staten i sag om udflytning

Vestre Landsret afsiger i dag dom i en sag, hvor Moderniseringsstyrelsen kæmper for at få dommernes godkendelse af, at en HK-ansat fik 183 kilometer længere ud og hjem ved en udflytning. Hendes arbejdsplads, Statens Administration, flyttede fra Viborg til Hjørring. Dette var mere, end hun måtte tåle, har byretten tidligere slået fast. HK har sagt, at dommen kan få betydning for mange andre.

Sted: Viborg

Region: Midtjylland

Udland

Tyske socialdemokrater stemmer om regering

Afstemningen om en ny tysk regering blandt tyske socialdemokrater i SPD slutter i dag. Urafstemningen finder sted blandt partiets medlemmer om den regeringsaftale, som blev forhandlet på plads med kansler Angela Merkels konservative parti 7. februar.

Det tyske valg til forbundsdagen fandt sted i efteråret 2017, og der er blevet forhandlet om regeringsdannelse siden da.

Tysklands store partier er enige om koalition

Sted: Tyskland

Region: Udland

May taler om brexit

Storbritanniens premierminister, Theresa May, ventes at holde tale om brexit, Storbritanniens udmeldelse af EU. Det vides endnu ikke hvor talen finder sted. Hun ventes at tale mere detaljeret om regeringens standpunkt. Det meddeler AFP.

Sted: Storbritannien

Region: Udland

Personalia

Dansk skuespiller og instruktør Jens Arentzen, 60 år.

Engelsk skuespiller Daniel Craig, 50 år.

Professor Jørn Halberg Beckmann, 80 år.

Fotograf Martin Jørgensen, 40 år.