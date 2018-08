Konkurrencerådet melder Nets-datterselskab til Bagmandspolitiet

København. Betalingskortindløseren Teller, der nu er Nets, har misbrugt sin dominerende stilling i perioden fra 2012 til 2016.

Det har Konkurrencerådet afgjort.

Teller var i de pågældende år et datterselskab til Nets. Ifølge Konkurrencerådet indeholdt datterselskabets kontrakter med nogle af de største kunder rabatter og kontraktvilkår, som havde en loyalitetsskabende effekt og kunne afskærme markedet for konkurrenter.

- Teller har givet betydelige rabatter til nogle af sine største kunder, til gengæld for at kunderne skulle benytte Teller til at dække hele eller en betydelig del af deres behov for at indløse internationale betalingskort.

- Teller har på den måde kunnet afskære konkurrenter fra at få fat i disse store kunder, siger formand for Konkurrencerådet Christian Schultz.

Konkurrencerådet har desuden besluttet at melde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Teller var i perioden 2012-2016 den største indløser af internationale betalingskort i Danmark.

En kortindløser er nødvendig, for at en butik eller en anden erhvervsdrivende kan tage imod betalingskort.

Butikken betaler kortindløseren et gebyr per transaktion, mod at kortindløseren blandt andet sørger for, at pengene kommer fra kundens konto til butikkens.

/ritzau/