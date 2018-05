Konkurrencerådet godkender Danicas køb af SEB Pension

Det oplyser Danica i en meddelelse, hvor det fremgår, at handlen ventes færdiggjort efter en "afsluttende finansiel gennemgang".

- Vi forventer at have de sidste detaljer på plads i den nærmeste fremtid og ser frem til den vigtige opgave med at byde 200.000 nye kunder og vores kolleger fra SEB Pension velkommen, siger Per Klitgård, administrerende direktør i Danica Pension, i meddelelsen.

Danica annoncerede, at det ville overtage SEB Pensions danske aktiviteter i december sidste år.

/ritzau/FINANS