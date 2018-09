Konkurrencemyndighederne bremser Trygs opkøb af Alka

Trygs milliardstore opkøb af Alka har fået bekymrede miner frem hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en sådan grad, at hele processen nu udskydes.

»Som en del af Alka-transaktionens godkendelsesproces har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rejst betænkeligheder ved transaktionens indvirkning på dynamikken i det danske forsikringsmarked,« oplyser Tryg i en fondsbørsmeddelelse tirsdag morgen.

Tryg oplyser ikke yderligere detaljer om betænkelighederne, udover at forsikringsselskabet erklærer sig uenig i dem, og at man har været i dialog med myndighederne om mulighederne for at løse de rejste spørgsmål.

»Tryg har afgivet ikke-strukturelle tilsagn, der forventes at løse betænkelighederne. De foreslåede tilsagn skal nu testes i markedet,« skriver Tryg i meddelelsen.

Luk faktaboks Udvid faktaboks FAKTA - Alkas historie I 1903 stiftede en kreds af ledere i fagbevægelsen Arbejdernes Livsforsikring, som i 1944 blev til Alka Forsikring ved en sammenlægning med Kooperativ Assurance. Alka har omkring 380.000 kunder og årlige bruttopræmier på ca. DKK 2,5 mia. Alka har over 500 ansatte, der primært sidder på hovedkontoret i Taastrup. Tryg har købt Alka for 8,2 mia.kr. inklusiv overskydende kapital på 2,5 mia.kr. Købet forventes gennemført senest i i andet kvartal2018 med forbehold for de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Processen forlænget

Tryg-topchef Morten Hübbe udtaler sig ikke, så længe handlen er i proces, oplyser Tryg. Men Trygs IR-manager Peter Brondt oplyser til Berlingske, at der ikke er tale om frasalg af dele af Alka - det ville have været strukturelle tilsagn. Han vil ikke komme nærmere ind på, hvad tilsagnene så dækker over, men henviser til et eksempel i form af Nykredit, der tidligere også har afgivet disse »ikke-strukturelle tilsagn« i form af rabatgarantier til kunder og loft over en række gebyrer.

Godkendelsesprocessen er som følge af spørgsmålene fra myndighederne blevet forlænget og forventes afsluttet inden udgangen af 2018. Handlen var oprindeligt forventet at ville være afsluttet inden udgangen af juni måned. Tryg oplyser, at selskabet forventer, at de foreslåede tilsagn vil løse de betænkeligheder, som myndighederne har rejst, og at man fastholder alle tidligere angivne finansielle mål i forbindelse med handlen.

Handlen blev offentliggjort den 4. december, hvor Tryg meddelte, at man ville købe Alka, der er Danmarks ottende største skadesforsikring, for en samlet pris på 8,2 mia. kr. Med købet ville Tryg øge sin danske markedsandel på 22 pct., når Alkas markedsandel på ca. 6 pct. indregnedes.

Bekymring fra Forbrugerrådet

Alka kontrolleres af den danske fagbevægelse. Således ejes ca. 53 pct. af aktierne af LO’s medlemsforbund, herunder FOA, HK, NNF og 3F. Derudover er Arbejdernes Landsbank med i ejerkredsen, ligesom det svenske forsikringsselskab Folksam har lige over 10 pct. af aktierne.

Umiddelbart efter offentliggørelsen af opkøbet gav Forbrugerrådet over for Berlingske udtryk for dens bekymring på kundernes vegne. På langt sigt ville opkøbet komme til at betyde dårligere konkurrence og dermed højere priser for forsikringskunderne, lød det.

»Overordnet er vi bekymrede, når en spiller som Tryg køber et lavprisselskab som Alka. Test i Tænk Penge viser, at Alka ligger lavt på prisen sammenlignet med andre selskaber - også Tryg. Det betyder dermed, at en vigtig konkurrencemæssig spiller bliver opkøbt. Tryg siger så, at det ikke kommer til at betyde noget for kunderne. Men det er svært at forestille sig, at det på sigt ikke kommer til at betyde noget for kunderne og konkurrencen inden for forsikring,« sagde forsikringsjurist Lea Markersen fra Forbrugerrådet.