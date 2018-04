Kommentar: Danske Bank kører ny topchefkandidat i stilling

Danske Bank ryster posen i en gevaldig ændring af magteliten i toppen af organisationen, som bringer et nyt, klart ansigt frem som synlig kandidat til topchef­posten om nogle år. Den blot 40-årige Jacob Aarup­-Andersen. Han er den nye lysende stjerne i Danske Bank-hierarkiet, hvor han afløser Tonny Thierry Andersen.

Nu bringes han »på græs« for at få den altafgørende kundekontakt ind under huden. Banken selv vil givetvis betegne kron­prinstitlen som utidig sniksnak, og det er da også en af de farligste titler at få hæftet på sig. Men med direktionsændringen i Danske Bank-toppen bekræfter bestyrelsen, at banken satser på Aarup-Andersen. Han flyttes fra den interne post som finans­direktør til den mere udadvendte og tunge post som ny chef for Wealth Management, forvaltningsdivisionen.

Pikant er det selvfølgelig, at denne markante organisationsændring kommer, dagen efter at banken ofrede direktions­medlem Lars Mørch i kølvandet på afsløringerne af hvidvaskskandalen i bankens estiske filial. Hvad der umiddelbart lignede en overraskende timing, giver nu pludselig mening.

En organisationsændring af denne kaliber har været under overvejelser i hvert fald det seneste halve år, og hvis banken skulle præsentere så stor en ændring i toppen med Lars Mørch placeret centralt i direktionen, ville det give slør og usikkerhed, når Lars Mørch igen skulle fjernes efter nogle få måneder. Nemlig når den endelige interne undersøgelse af hvidvasksagen foreligger i august/september.

Det er værd at bide mærke i, at Jacob Aarup-Andersen udadtil har holdt endog meget lav profil, siden han kom ind i Danske Bank-direktionen som finansdirektør for kun to et halvt år siden. Givetvis en bevidst strategi fra bankens side. Man skal ikke slide for meget på sine profiler.

I den store offentlighed er Aarup-Andersen et ubeskrevet blad, men internt i banken og internt i den finansielle verden er han et superhot navn.

Intelligent, skarp og hurtig i opfattelsen. Som ny chef for Wealth Management får han til opgave at forbedre resultaterne i dette givtige forretningsben. Han får den vigtige kundekontakt. Mulighed for at skabe sig en skarpere ekstern profil, samt ikke mindst muligheden for at ramme rigtigt i den svære og udefiner­bare øvelse med at skabe sig et navn som en bredt favnende, rummelig og stærkt kommunikerende topchefprofil.

En topchef i Danske Bank skal nemlig kunne meget mere end »blot« at regne den ud. Han eller hun skal have den fine forståelse for, at Danske Bank er så vigtig en del af det danske samfund, at det ikke alene handler om at skrabe en profit hjem til aktionærerne. Han eller hun skal samtidig kunne overbevise sin omverden om, at banken også er et stort aktiv for samfundet.

Det er svært ikke at se Tonny Thierry Andersens exit som et resultat af, at den tidligere kronprins reelt er presset ud. Der ville fremover ikke være plads til Thierry i den øverste Danske Bank-top. Han blev forbigået som topchef både efter Peter Straarup og Eivind Kolding. Thierry Andersen udfyldte dog i mange år loyalt rollen som menigt direktionsmedlem i banken, men noget tyder på, at resultaterne i Wealth Management-forretningen ikke helt er, som Thomas Borgen og bestyrelsen har forventet. Lykkes det Aarup-Andersen at løfte volumen og indtjening, jamen, så er vejen banet.

Med den markante organisationsændring synes Danske Bank at have lagt sin top­ledelse fast en række år frem i tiden.

Der er dog en ubekendt. Nemlig hvad det får af konsekvenser i toppen, når under­søgelsen af hvidvasksagen fra Estland lander på bestyrelsens bord i august/september.