Københavnerbank anmeldt for hvidvask: »Jeg kunne ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at man kunne drive bank på den måde«

Københavns Andelskasse valgte i sensommeren 2017 at flytte fra Hellerup til hjertet af København som et symbolsk opgør med fortiden. Nu har den nuværende ledelse bedt politiet om at efterforske den tidligere ledelse, og Finanstilsynet har politianmeldt andelskassen til Bagmandspolitiet for brud på hvidvaskloven.

Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen