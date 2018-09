Kinesere fuldender køb af Saxobank og overtager formandsposten i bestyrelsen

Formaliteterne er på plads og dermed overtager kinesiske Geely Holding Group aktiemajoriteten i Saxo Bank.

Konkret overtager Geely en ejerandel på 52 pct. af Saxo Bank, mens den finske bank Sampo sætter sig på 19,9 pct af aktierne.

Købet værdiansætter Saxo Bank til 1,33 mia. euro, svarende til knap 10 mia. kroner.

Størstedelen af milliarderne tilfalder Lars Seier Christensen, som sælger en andel på 25,71 pct., og TPG Capital, der sælger 29,26 pct.

Det forventes derfor, at Lars Seier Christensen vil kunne se frem til en overførsel på 2,5 mia. kroner.

Adm. direktør og stifter af Saxo Bank, Kim Fournais beholder sin ejerandel på 25,71 pct. Han ser nu frem til at arbejde med de nye aktionærer.

»Vores nye ejerkreds giver os et solidt fundament for at fortsætte med at udvikle Saxo Bank og skabe langsigtet vækst. Med Geely som majoritetsaktionær får vi en særdeles stærk position i de asiatiske vækstmarkeder og ikke mindst i Kina. Samtidig er Sampo en ledende investor i den finansielle sektor Norden, der styrker vores nordiske rødder yderligere,« siger direktøren.

Kinesere vil udbrede Saxo Banks teknologi

Kim Fournais grundlagde Saxo Bank i 1992, og siden er investeringsbanken blevet en vigtig spiller indenfor udvikling af finansielle teknologiske produkter, såkaldt fintech.

Saxo Bank var blandt de første, der introducerede online handel med valuta og værdipapirer til privatpersoner på det danske marked, og i dag leverer banken infrastruktur til online valuta- og værdipapirhandel til 120 virksomheder internationalt.

Det har Geely, som ejer flere internationale bilmærker, herunder Lotus og Volvo, tænkt sig at udnytte, siger den nye kinesiske bestyrelsesformand Daniel Donghui Li, som også er CFO og vicepræsident i Geely Holding Group.

»Vi mener, at Saxo Banks unikke teknologi og produkter kan udbredes på effektiv vis i Asien, hvor vi vil bygge videre på bankens stærke globale renomme inden for fintech og regtech. Vi forventer at generere synergier i takt med, at finansielle services udvikles i det kinesiske marked,« siger bestyrelsesformanden.

Udover at være del af topledelsen i Geely, sidder Daniel Donghui Li også i bestyrelsen i Volvo, som Geely købte af Ford i 2010.