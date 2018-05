Jyske Bank bakker op om bankbryllup og sælger til Nykredit

Jyske Bank har valgt at bakke ud af ræset om at overtage Nordjyske Bank og i stedet overlade banken til at blive fusioneret med Nordjyske Bank. Jyske-topchef Anders Dam bakker op om fusionen og sælger aktiepost til Nykredit.

»Jyske Bank har besluttet at bakke op om den planlagte fusion mellem Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank og vil derfor stemme for fusionen på de kommende generalforsamlinger i Nordjyske Bank. Jyske Bank har indgået en betinget aftale med Nykredit om at afhænde de aktier i Ringkjøbing Landbobank, som Jyske Bank erhverver i forbindelse med fusionen,« skriver Jyske Bank i en fondsbørsmeddelelse onsdag morgen.

Prisen lyder på 372 kroner per aktie. Derudover modtager Jyske Bank kontant 9 kroner per aktie i Nordjyske Bank i forbindelse med fusionen.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Fusionsplan: Bankbryllup på vej Jyske Banks involvering med Nordjyske Bank begyndte i 2015, da Jyske Bank ydede et lån til den nordjyske kollega i forbindelse med overtagelsen af Nørresundby Bank. Det endte med, at Jyske Bank ejede over 30 pct. af Nord­jyske Banks aktier. I 2017 meddelte Jyske Bank så, at man ville af med sin aktiepost. Da det ikke lykkedes at finde en køber, besluttede banken at fremsætte et købstilbud på hele Nordjyske Bank. Først – i midten af marts – på 170 kroner per aktie. Tre uger senere blev buddet hævet til 190 kroner per aktie. Yderligere to uger senere meldte Ringkjøbing Landbobank sig så på banen med en fusionsplan, som Nord­jyskes bestyrelse bakker op. En del af planen indebærer et tilbud om, at Nykredit køber Jyske Banks aktiepost. I slutningen af april afviste Jyske Bank imidlertid tilbuddet fra Nykredit. Men det har man altså 9. maj valgt at acceptere.

Nykredit reducerer

Nykredit planlægger at videresælge en del af aktieposten i Ringkjøbing Landbobank til en institutionel investor, således Nykredits samlede ejerandel af Ringkjøbing Landbobank udgør mindre end 10 pct. Går fusionen igennem, vil Nykredit ellers sidde på omkring 11 pct.

Dermed ser et længere forløb ud til at have fundet sin afslutning. Jyske Bank ejer 38,5 pct. af aktierne i Nordjyske Bank og ville som følge af fusionen komme til at eje 11 pct. af den fusionerede bank. Den portion aktier havde Nykredit altså tilbudt at overtage fra Jyske Bank. Men i slutningen af april fik de to fusionspartnere at vide af Nykredit, at Jyske Bank har afvist tilbuddet.

Dengang var Anders Dam tavs om afvisningen. Ifølge flere analytikere skyldtes afvisningen, at topchefen følte sig provokeret. For han har selv lagt et bud på Nordjyske Bank, og det bud blev senest i begyndelsen af april hævet fra 170 kr. per aktie til 190 kr. per aktie, hvilket satte bankens værdi til 3,5 mia. kr.­ Buddet fra Ringkjøbing Landbobank og indirekte Nykredit lyder imidlertid på 187,76 kr. per aktie. Lige under Anders Dams bud.

Lidt højere bud

Men nu har Anders Dam altså alligevel valgt at sælge Jyske Banks andel. Ifølge Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, værdisætter det accepterede tilbud Jyske Banks portion til i alt omkring 1,38 mia. kroner. Det består af en kontantportion på 63,6 mio. kroner og betaling for aktierne på 1,32 mia. kroner. Dermed blev den samlede betaling lidt højere end de 1,26 mia. kroner, som der oprindeligt var lagt op til fra Nykredits side.

»Anders Dam fik det som han ville. Nykredit køber Jyske Bank ud af fusionen og bliver den finansielle redningsmand. Der er nu plads til at Anders Dam kan udlodde flere penge til investorerne i udbytte, købe aktier tilbage eller måske bruge nogle af pengene på andre køb (måske konsolidering af bl.a. DLR),« skriver Per Hansen i en kommentar.

Fusionen skal stemmes igennem på ekstraordinære generalforsamlinger i Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank den 7. juni.