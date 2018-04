JP Morgans rekordresultat signalerer lyse tider på Wall Street

Investeringsbanken JP Morgan leverer i første kvartal det største overskud, som en amerikanske bank nogensinde har præsteret i de første tre måneder af et år. Det bliver set som et tegn på lysere tider for Wall Street-bankerne, der generelt er blevet trukket op af stigende indtjening fra aktiehandel, lavere tab på lån og et stort fald i selskabsskatten i USA.

JP Morgan, der målt på aktiver er USA's største bank, opnåede et nettooverskud på 52,6 mia. kr. alene i året første tre måneder. Det svarer til at banken hver dag i første kvartal har tjent ca. 600 mio. kr. til deres aktionærer.

Blandt lyspunkterne set fra aktionærernes side er, at omsætningen fra aktiehandel er steget med 26 pct. til ca. 12 mia. kr. Årsagen er blandt andet den stigende volatilitet, der har præget verdens aktiemarkeder i årets begyndelsen.

”Det er forår for bankerne, og det er endeligt ved at blive varmere i New York. Det er de bedste tider for bankerne siden finanskrisen, og det her det bedste afkast siden finanskrisen,” siger Mike Mayo, bankanalytiker hos Wells Fargo Securities, til Financial Times.

JP Morgan er et af de bedste tjenende virksomheder i verden. Bloomberg har gennemgået de første to kvartaler af 2017. Her Indtager olieselskab Saudi Aramco førstepladsen med et overskud i det halve år på godt 200 mia. kr.. Apple, Samsung, Microsoft indtog de næste pladser, mens JP Morgan var nummer fem lige foran Google-ejeren Alphabet.

”2018 har vist en god start for vores forretning, der klarer sig godt over et bredt spektrum,” siger Jamie Dimon, JP Morgans adm. direktør og bestyrelsesformand, til Financial Times.