Jarlov vil bede Finanstilsynet opgøre omfanget af hvidvask i Danske Bank

Finanstilsynet rettede i maj hård kritik af Danske Bank for at reagere for sent og for utilstrækkeligt i skandalen om hvidvask for milliarder af kroner gennem storbankens estiske filial. Men tilsynet fandt ikke grundlag for at udstede bøder eller politianmelde banken.

Tilsynets undersøgelse blev sat i gang efter Berlingskes afsløringer i efteråret af formodet hvidvask i Danske Bank i Estland.

Senere har Berlingske kunnet fortælle om en intern whistleblower, der i 2013 advarede ledelsen om mistænkelige kunder med tråde til Putin-familien og det russiske sikkerhedspoliti FSB.

Efterfølgende har den whistleblower, som først advarede om hvidvasken i Danske Bank, forklaret til Berlingske, at der er mangler, misforhold og uoverensstemmelser i Finanstilsynets rapport.

Bankdirektør Lars Mørch fra Danske Bank og Finanstilsynets formand, Henrik Ramlau-Hansen, tidligere bankdirektør, har begge forladt deres stillinger som konsekvens af sagen.