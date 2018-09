Imagemåling: Danskerne dumper de store banker

Godmorgen,

Vi tager hul på efterårets første mandag med en række stærke erhvervshistorier. Vi skal forbi historien om, at danskerne ikke længere har travlt med at flytte til København. Efter en årrække med en stor tilflytning til de større byer, er udviklingen nu vendt. Men vi begynder hos de store banker, der heller ikke længere er i høj kurs hos danskerne.

1

Det er Finans, der kan fortælle, at mens Ringkjøbing Landbobanks image er helt i top, må Nordea og Danske Bank sande, at omverdenen skæver negativt til dem.

Sådan lyder konklusionen, når man beder danskerne om at vurdere og rangordne de danske banker. Det har konsulenthuset Voxmeter gjort ved at gennemføre 39.000 interview.

Helt i bunden som banken med landets værste image finder vi Nordea.

»Nordea kan glæde sig over, at der klæber en rigtig dårlig hvidvasksag til Danske Bank. Nordea har det altid nemmere, når Danske Bank er i strid modvind. Men på trods af en smule fremgang, går det ikke godt for Nordea, som har landets dårligste image,« siger Christian Stjer, der er adm. direktør i Voxmeter.

2

Det er ikke kun landets store banker, der er blevet mindre populære. Også København er i lavere kurs hos danskerne.

Lige efter finanskrisen havde danskerne meget travlt med at flytte til København og de tre andre største byer i landet. Nu er udviklingen vendt. Høje boligpriser og muligheden for at få job ude i landet får mange til at flytte fra København.

I perioden fra 2010 og til 2014 var der en nettotilflytning til landets fire største byer på 0,5 pct. om året i gennemsnit. I perioden fra 2014 til 2017 er nettotilflytningen stort set nul i landets fire største byer.

Ser man mere præcist på København, var der nettofraflytning i 2015 og 2017. Det står i modsætning til årene lige efter finanskrisen, hvor familierne i stort omfang søgte mod København.

3

Vi haster videre til historien om Total, der efter et turbulent 2017 nu understreger sin rolle som en blivende spiller. Det franske olieselskabs topchef ser flere store muligheder i den danske Nordsø, og han er åben for at købe yderligere op i det mægtige DUC. Der siger han i et interview med Berlingske Business.

For snart et år siden annoncerede Total, at man ville købe Maersk Oil. Centralt i købet af Maersk Oil var en ejerandel på 31 pct. af DUC og operatørskabet i langt størstedelen af den danske Nordsø. Men Patrick Pouyanné Total ser flere muligheder for at blive større i Nordsøen, og han er åben for at tage en større ejerandel i DUC, hvis muligheden byder sig.

»Hvis det er muligt, ja. Jeg foretrækker at operere med 45 procents fremfor 31 procents ejerandel. Det er godt at have en større base for dine operationer. Så må vi se, om der er nogle partnere, som er mindre interesserede i at udvikle modne felter,« siger han.

4

Det fremstormende betalingsfirma Clearhaus har en del at se til for tiden. Det slås ikke kun med Finanstilsynets sønderlemmende kritik og Københavns Andelskasses politianmeldelse af nøglefolk. Nu er Clearhaus-koncernen er også ramt af angreb indefra.

Det skriver Børsen, der kan fortælle, at storaktionæren Co Investment, der bl.a. er ejet af de to nordjyske spilmillionærer Anders Gautier Christensen og Jacob Frederik Christensen, har bedt politiet om at efterforske Clearhaus for skyldner- og mandatsvig. Derudover er selskabet anmeldt til Finanstilsynet.



Det sker, fordi ledelsen i driftsselskabet Clearhaus A/S, som er det selskab, Co Investment er investor i, har lånt 12 mio. kr. til Clearhaus Holding. De penge er efterfølgende sendt videre til Københavns Andelskasse, og den manøvre mener Co Investment er ulovlig.

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen har udvalgt tre begivenheder, der er værd at rette blikket mod.

I USA er det Labor Day og dermed er handlen med bl.a. aktier ikke åben. Dagens makrøokonomiske højdepunkt er PMI tillidsindikatorer fra Japan, Kina, Tyskland og Eurozonen.

September er i gennemsnit den måned, hvor investorerne får årets ringeste afkast. Det skyldes ikke mindst 11/9 2001 og Lehman Brothers krakket den 15/9 2008. September starter med kursfald i Asien stort set hele vejen rundt på grund af frygt for Trumps planer om nye toldsatser for 200 mia. dollars mod Kina.

Panodras driftsdirektør Jeremy Schwartz og finansdirektør Anders Boyer er i dag officielt det nye og stærkere ledelsesteam efter fyringen af adm. direktør Anders Colding Friis i forbindelse med aflæggelse af det skuffende halvårsregnskab. Siden Anders Boyers tiltræden har der været hårdt tiltrængt og bemærkelsesmæssig ro hos Pandora. Aktien er steget og har haft godt af manglen på den daglige dosis negativ omtale og spekulationer.

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- It-anvendelse i virksomheder, 2018

Udland:

- 2.30: Japan: Nikkei PMI Industri (endelig), aug

- 3.45: Kina: Caixin industri-PMI, aug

- 9.55: Tyskland: PMI Industri (endelig), aug

- 10.00: Eurozonen: PMI Industri (endelig), aug

Øvrigt:

- USA: Helligdag - Børsen holder lukket

De asiatiske aktiemarkeder har startet ugen med fald, og det er velkendte temaer som handelsbekymringer og ustabile emerging markets-valutaer, som er overskrifterne og bruges af investorerne som undskyldninger til at sælge ud.

Nikkei -0,7 pct.

Hang Seng -1,0 pct.

Shanghai -0,9 pct.